Приватбанк проти Коломойського і Боголюбова. Що вирішив суд

“Приватбанк” зміг вибороти перемогу у багатомільярдному судовому процесі проти олігархів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова у Високому Суді Лондона.
Головні тези:
- Обвинувачені намагалися уникнути відповідальності, проте суд відхилив їхні заперечення.
- Коломойський та Боголюбов можуть бути змушені сплатити 2 млрд доларів “Приватбанку”.
Що вирішив Високий Суд Лондона
Судді дійшли висновку, що Коломойський та Боголюбов незаконно привласнили близько 2 мільярдів доларів США з банку.
Такий злочин вони скоїли, вдавшись до складної схеми перекредитування.
Варто звернути увагу на те, що точна сума зобов'язання ще не визначена.
За попередніми даними, колишні власники, цілком можливо, будуть змушені виплатити більше 1,7 мільярдів доларів США без урахування відсотків.
Окрім того, Верховний Суд Лондона також визнав, що обидва колишні власники активно знищували документи, що стосуються справи.
“Приватбанк” має намір стягнути збитки через арешт активів відповідачів.
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