Приватбанк проти Коломойського і Боголюбова. Що вирішив суд
Категорія
Економіка
Дата публікації

Приватбанк проти Коломойського і Боголюбова. Що вирішив суд

Що вирішив Високий Суд Лондона
Джерело:  Економічна правда

“Приватбанк” зміг вибороти перемогу у багатомільярдному судовому процесі проти олігархів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова у Високому Суді Лондона.

Головні тези:

  • Обвинувачені намагалися уникнути відповідальності, проте суд відхилив їхні заперечення.
  • Коломойський та Боголюбов можуть бути змушені сплатити 2 млрд доларів “Приватбанку”.

Що вирішив Високий Суд Лондона

Судді дійшли висновку, що Коломойський та Боголюбов незаконно привласнили близько 2 мільярдів доларів США з банку.

Такий злочин вони скоїли, вдавшись до складної схеми перекредитування.

Суд відхилив заперечення Коломойського та Боголюбова, стверджуючи, що їхні аргументи базуються на "нечесному підґрунті". Суддя наголосив, що Коломойський, ймовірно, вважав себе "вищим за закон", а Боголюбов використовував фальшиві документи, щоб уникнути відповідальності.

Варто звернути увагу на те, що точна сума зобов'язання ще не визначена.

За попередніми даними, колишні власники, цілком можливо, будуть змушені виплатити більше 1,7 мільярдів доларів США без урахування відсотків.

Загальна сума, разом з відсотками і витратами на судові процеси, може перевищити 2 мільярди доларів.

Окрім того, Верховний Суд Лондона також визнав, що обидва колишні власники активно знищували документи, що стосуються справи.

“Приватбанк” має намір стягнути збитки через арешт активів відповідачів.

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