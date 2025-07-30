Приватбанк проти Коломойського і Боголюбова. Що вирішив суд

“Приватбанк” зміг вибороти перемогу у багатомільярдному судовому процесі проти олігархів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова у Високому Суді Лондона.

Що вирішив Високий Суд Лондона

Судді дійшли висновку, що Коломойський та Боголюбов незаконно привласнили близько 2 мільярдів доларів США з банку.

Такий злочин вони скоїли, вдавшись до складної схеми перекредитування.

Суд відхилив заперечення Коломойського та Боголюбова, стверджуючи, що їхні аргументи базуються на "нечесному підґрунті". Суддя наголосив, що Коломойський, ймовірно, вважав себе "вищим за закон", а Боголюбов використовував фальшиві документи, щоб уникнути відповідальності. Поширити

Варто звернути увагу на те, що точна сума зобов'язання ще не визначена.

За попередніми даними, колишні власники, цілком можливо, будуть змушені виплатити більше 1,7 мільярдів доларів США без урахування відсотків.

Загальна сума, разом з відсотками і витратами на судові процеси, може перевищити 2 мільярди доларів. Поширити

Окрім того, Верховний Суд Лондона також визнав, що обидва колишні власники активно знищували документи, що стосуються справи.