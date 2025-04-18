Где находится экс-совладелец "Приватбанка" Боголюбов — расследование

Бывший совладелец "Приватбанка" Геннадий Боголюбов, который незаконно пересек границу с чужим паспортом, сейчас живет в Вене. Об этом удалось узнать журналисту Михаилу Ткачу в рамках нового расследования "Бандитам – тюрьмы! Как за границей скрываются десятки бывших топ-чиновников и что с этим делать?".
Главные тезисы
- Журналисты узнали, что бизнесмен живет в элитном районе города после срочного бегства из Украины.
- Боголюбов попал под санкции в Украине по обвинению в выводе средств из страны.
Боголюбов скрывается в Вене
По словам журналистов, они заметили автомобиль с украинскими номерными знаками в одном из самых дорогих районов Вены.
Что важно понимать, именно на нем бывшая заместитель главы МИД Эмине Джапарова везла своего мужа Геннадия Боголюбова в июне 2024 года на железнодорожный вокзал.
Оттуда, по данным следствия, Боголюбов на поезде и, с помощью паспорта от имени другого лица, уехал за границу.
Журналисты обращают внимание на то, что подозрения от Бюро экономической безопасности Боголюбов до сих пор не получил.
В настоящее время бывший совладелец ПриватБанка уже почти год проживает в элитном районе Вены.
На улице, где проживает украинский олигарх, подстерегала частная охрана, вызвавшая полицию. После проверки документов и обыска правоохранители отпустили съемочную группу.
Следует отметить, что в феврале 2025 года Боголюбов попал под санкции в Украине по обвинению в выводе средств из страны.
Существует высокая вероятность того, что вскоре он будет объявлен в международный розыск.
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