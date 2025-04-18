Где находится экс-совладелец "Приватбанка" Боголюбов — расследование

Бывший совладелец "Приватбанка" Геннадий Боголюбов, который незаконно пересек границу с чужим паспортом, сейчас живет в Вене. Об этом удалось узнать журналисту Михаилу Ткачу в рамках нового расследования "Бандитам – тюрьмы! Как за границей скрываются десятки бывших топ-чиновников и что с этим делать?".

Боголюбов скрывается в Вене

По словам журналистов, они заметили автомобиль с украинскими номерными знаками в одном из самых дорогих районов Вены.

Что важно понимать, именно на нем бывшая заместитель главы МИД Эмине Джапарова везла своего мужа Геннадия Боголюбова в июне 2024 года на железнодорожный вокзал.

Оттуда, по данным следствия, Боголюбов на поезде и, с помощью паспорта от имени другого лица, уехал за границу.

Журналисты обращают внимание на то, что подозрения от Бюро экономической безопасности Боголюбов до сих пор не получил.

Хотя, по информации источников УП в бизнес-кругах, его выезд действительно был срочный и действительно мог быть связан с возможным уголовным преследованием. Поделиться

В настоящее время бывший совладелец ПриватБанка уже почти год проживает в элитном районе Вены.

На улице, где проживает украинский олигарх, подстерегала частная охрана, вызвавшая полицию. После проверки документов и обыска правоохранители отпустили съемочную группу.

Следует отметить, что в феврале 2025 года Боголюбов попал под санкции в Украине по обвинению в выводе средств из страны.