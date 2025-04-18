"Азов" возглавил новый командир — что о нем известно

Подполковник Богдан "Пугач" Гришенков стал новым командиром 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины. Что важно понимать, это профессиональный военный с почти десятилетним опытом службы в "Азове".

Кто такой Гришенков

Он заменил на этом посту Дениса “Редиса” Прокопенко, который теперь возглавляет 1 армейский корпус НГУ "Азов".

Стоит отметить, что Богдан Гришенков присоединился к бригаде почти 10 лет назад.

“Пугач” смог пройти путь от рядового бойца до командира роты, начштаба и командира батальона.

Новый комбриг принимает бригаду в момент ее наибольшего развития. Он сделает все возможное для эффективной работы подразделения во взаимодействии с другими бригадами 1-го корпуса НГУ "Азов". Поделиться

Стоит отметить, что Богдан Гришенков родился 20 октября 1993 года в Славянске.

В июне 2015 года Богдан начал службу в тогда еще отдельном отряде специального назначения "Азов". Прошло 5 лет, и он возглавил одну из рот отряда.

После 24 февраля 2022 года "Пугач" участвовал в обороне Мариуполя, а 10 мая 2022 года получил пулевое ранение в бою на "Азовстале".

20 мая Богдан Гришенков вместе с высшим командованием бригады вышли с территории завода и попали в плен армии РФ.

Мужчина находился в Еленовской колонии во время российского теракта 29 июля 2022, но ему удалось выжить.

21 сентября 2022 "Пугача" освободили из плена и он вернулся на службу в "Азов".