"Азов" очолив новий командир — що про нього відомо
Категорія
Україна
Дата публікації

"Азов" очолив новий командир — що про нього відомо

Хто такий Грішенков
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Джерело:  АЗОВ

Підполковник Богдан “Пугач” Грішенков став новим командиром 12-ої бригади спеціального призначення “Азов” Національної гвардії України. Що важливо розуміти, це професійний військовий з майже десятирічним досвідом служби в “Азові”.

Головні тези:

  • Новий комбриг приймає бригаду в момент її найбільшого розвитку.
  • 31-річний Грішенков родом зі Слов’янська на Донеччині. 

Хто такий Грішенков

Він замінив на цій посаді Дениса “Редіса” Прокопенка, який тепер очолює 1 армійський корпус НГУ "Азов".

Варто зазначити, Богдан Грішенков долучився до бригади майже 10 років тому.

“Пугач” зміг пройти шлях від рядового бійця до командира роти, начштабу і командира батальйону.

Новий комбриг приймає бригаду в момент її найбільшого розвитку. Він зробить все можливе для ефективної роботи підрозділу у взаємодії з іншими бригадами 1-го корпусу НГУ "Азов”, — наголосила преслужба бригади.

Варто також зазначити, що Богдан Грішенков народився 20 жовтня 1993 року у Слов'янську.

У червні 2015 року Богдан почав службу в тоді ще окремому загоні спеціального призначення "Азов". Минуло 5 років, і він очолив одну із рот загону.

Після 24 лютого 2022 року "Пугач" брав участь в обороні Маріуполя, а 10 травня 2022 року отримав кульове поранення в бою на "Азовсталі".

20 травня Богдан Грішенков разом із вищим командуванням бригади вийшли з території заводу та потрапили в полон армії РФ.

Чоловік перебував в Оленівській колонії під час російського теракту 29 липня 2022 року, але йому вдалося вижити.

21 вересня 2022 року "Пугача" звільнили із полону і він повернувася на службу в "Азов".

В липні 2023 року Богдана Грішенкова призначили першим заступником командира 1 батальйону "Азову", в лютому 2024 — комбатом. Під його командуванням "Азов" виконував завдання в Серебрянському лісі на Луганщині та на Торецькому напрямку на Донеччині.

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