"Азов" очолив новий командир — що про нього відомо

Підполковник Богдан “Пугач” Грішенков став новим командиром 12-ої бригади спеціального призначення “Азов” Національної гвардії України. Що важливо розуміти, це професійний військовий з майже десятирічним досвідом служби в “Азові”.

Хто такий Грішенков

Він замінив на цій посаді Дениса “Редіса” Прокопенка, який тепер очолює 1 армійський корпус НГУ "Азов".

Варто зазначити, Богдан Грішенков долучився до бригади майже 10 років тому.

“Пугач” зміг пройти шлях від рядового бійця до командира роти, начштабу і командира батальйону.

Новий комбриг приймає бригаду в момент її найбільшого розвитку. Він зробить все можливе для ефективної роботи підрозділу у взаємодії з іншими бригадами 1-го корпусу НГУ "Азов”, — наголосила преслужба бригади. Поширити

Варто також зазначити, що Богдан Грішенков народився 20 жовтня 1993 року у Слов'янську.

У червні 2015 року Богдан почав службу в тоді ще окремому загоні спеціального призначення "Азов". Минуло 5 років, і він очолив одну із рот загону.

Після 24 лютого 2022 року "Пугач" брав участь в обороні Маріуполя, а 10 травня 2022 року отримав кульове поранення в бою на "Азовсталі".

20 травня Богдан Грішенков разом із вищим командуванням бригади вийшли з території заводу та потрапили в полон армії РФ.

Чоловік перебував в Оленівській колонії під час російського теракту 29 липня 2022 року, але йому вдалося вижити.

21 вересня 2022 року "Пугача" звільнили із полону і він повернувася на службу в "Азов".