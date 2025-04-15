"Редіс" заявив про створення 1-го корпусу НГУ "Азов" — відео

15 квітня офіційно було оголошено про створення Першого корпусу Національної гвардії України “Азов”. Його командир — полковник Денис “Редіс” Прокопенко — уже звернувся до командирів бригад, що увійшли до складу корпусу.

Що відомо про зміни у НГУ

У межах реформи управління Сил оборони України, на основі 12-ої бригади спеціального призначення “Азов” було створено нове оперативно-тактичне з'єднання у складі НГУ.

До складу 1-го корпусу “Азов” увійшли:

1-а президентська бригада оперативного призначення «Буревій»;

12-та бригада спеціального призначення «Азов»;

14-та бригада оперативного призначення «Червона Калина»;

15-та бригада оперативного призначення «Кара-Даг»;

новостворена 20-та бригада оперативного призначення «Любарт».

На тлі цієї події командир 1-го корпусу НГУ “Азов”, полковник Денис “Редіс” Прокопенко уже звернувся до командирів бригад, які ввійшли у склад корпусу.

Що важливо розуміти, у Нацгвардії створили одразу два корпуси.

Другий корпус був створений на базі 13-ї бригади оперативного призначення НГУ “Хартія”.

Його очолить Ігор Оболенський (Корнет).