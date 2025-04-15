"Редіс" заявив про створення 1-го корпусу НГУ "Азов" — відео

15 квітня офіційно було оголошено про створення Першого корпусу Національної гвардії України “Азов”. Його командир — полковник Денис “Редіс” Прокопенко — уже звернувся до командирів бригад, що увійшли до складу корпусу.
Головні тези:
- У Нацгвардії створили два корпуси.
- Один на базі “Азову”, а інший на базі 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія".
Що відомо про зміни у НГУ
У межах реформи управління Сил оборони України, на основі 12-ої бригади спеціального призначення “Азов” було створено нове оперативно-тактичне з'єднання у складі НГУ.
До складу 1-го корпусу “Азов” увійшли:
1-а президентська бригада оперативного призначення «Буревій»;
12-та бригада спеціального призначення «Азов»;
14-та бригада оперативного призначення «Червона Калина»;
15-та бригада оперативного призначення «Кара-Даг»;
новостворена 20-та бригада оперативного призначення «Любарт».
На тлі цієї події командир 1-го корпусу НГУ “Азов”, полковник Денис “Редіс” Прокопенко уже звернувся до командирів бригад, які ввійшли у склад корпусу.
Що важливо розуміти, у Нацгвардії створили одразу два корпуси.
Другий корпус був створений на базі 13-ї бригади оперативного призначення НГУ “Хартія”.
Його очолить Ігор Оболенський (Корнет).
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