Де знаходиться ексспіввласник "Приватбанку" Боголюбов — розслідування

Колишній співвласник "Приватбанку" Геннадій Боголюбов, який незаконно перетнув кордон із чужим паспортом, станом на сьогодні мешкає у Відні. Про це вдалося дізнатися журналісту Михайлу Ткачу у межах нового розслідування “Бандитам – тюрми! Як за кордоном переховуються десятки колишніх топпосадовців і що з цим робити?”.

Боголюбов переховується у Відні

За словами журналістів, вони помітили автівку з українськими номерними знаками в одному з найдорожчих районів Відня.

Що важливо розуміти, саме на ній колишня заступниця глави МЗС Еміне Джапарова везла свого чоловіка Геннадія Боголюбова у червні 2024 року на залізничний вокзал.

Звідки, за даними слідства, Боголюбов потягом і, за допомогою паспорта на ім'я іншої особи, виїхав за кордон.

Журналісти звертають увагу на те, підозру від Бюро економічної безпеки Боголюбов досі не отримав.

Хоча, за інформацією джерел УП у бізнесових колах, його виїзд дійсно був терміновий і дійсно міг бути пов'язаний з можливим кримінальним переслідуванням. Поширити

Наразі колишній співвласник “Приватбанку” уже майже рік мешкає в елітному районі Відня.

На вулиці, де мешкає український олігарх, чатувала приватна охорона, яка викликала поліцію. Після перевірки документів і обшуку правоохоронці відпустили знімальну групу.

Варто зазначити, що у лютому 2025 року Боголюбов потрапив під санкції в Україні за звинуваченням у виведенні коштів з країни.