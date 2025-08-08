НБУ має оцінити репутацію Гороховського після рішення британського суду у справі ПриватБанку, — експерт

Після рішення Високого суду Лондона Національний банк України має оцінити ділову репутацію колишнього першого заступника голови правління ПриватБанку, власника monobank Олега Гороховського та визнати його фактичним контролером Універсал Банку. Про це заявила фінансова експертка Олена Лисенко.
Головні тези:
- Гороховський продовжував брати участь у бізнес-питаннях ексвласників Привату до червня 2019 року, попри те, що з 2016 року банк уже був націоналізований.
- Україна взяла на себе зобов’язання вирішити проблему з фінтех-банками, в яких МВФ бачить ризики.
Експертка очікує почути від НБУ оцінку репутації Гороховського
Як зазначила Олена Лисенко, громадськість має бачити чітку реакцію на рішення Високого суду Англії та Уельсу по Приватбанку з боку Нацбанку, monobank/Універсалбанк і МВФ.
Що важливо розуміти, після оприлюднення повного тексту рішення Високого суду Англії та Уельсу у справі ПриватБанку проти Коломойського і Боголюбова, центрі публічної уваги опинився Олег Гороховський, співзасновник ТОВ "Фінтех Бенд" — компанії, яка стоїть за брендом monobank.
У судовому рішенні (490 сторінок) згадується, що Гороховський продовжував брати участь у бізнес-питаннях ексвласників Привату до червня 2019 року, попри те, що з 2016 року банк уже був націоналізований.
Суд посилається на достовірні докази спілкування між Гороховським та Коломойським, які, за оцінкою суду, свідчать про його залученість у справи, яка розглядається як частина масштабного виведення коштів з банку.
За словами Олени Лисенко, ключове питання полягає в тому, чи визнає НБУ через рішення суду небездоганною репутацію Гороховського, який є дотичним до monobank.
Важливе для користувачів питання: чи постраждають від всієї цієї історії monobank/Універсалбанк власники рахунків? Постанову Нацбанку №149 ("Про затвердження Положення про ліцензування банків") ніхто не скасовував, і регулятор може не тільки негідних людей усувати, а й ліцензії забирати — чого точно не бажаю "котикам". Користувачі не мають страждати, лише людина, від якої всі проблеми, — додала експертка.
Ба більше, Україна — в передостанньому Меморандумі, котрий також підписав Голова НБУ Андрій Пишний, взяла на себе зобов’язання вирішити проблему з фінтех-банками, в яких МВФ бачить ризики.
Варто також зазначити, що 30 жовтня 2019 НБУ визнав наявність вирішального впливу Дениса Горбуненка на діяльність АТ “БАНК СІЧ” та визнав його власником істотної участі в банку незалежно від формального володіння.
Національний банк застосував своє право визнати особу власником істотної участі в банку незалежно від подання такою особою повідомлення про намір набуття істотної участі в ньому.
Моніторинг структур власності банків України та робота стосовно забезпечення їх прозорості здійснюються на постійній основі — наголошувалось в рішенні НБУ.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-