НБУ має оцінити репутацію Гороховського після рішення британського суду у справі ПриватБанку, — експерт

Після рішення Високого суду Лондона Національний банк України має оцінити ділову репутацію колишнього першого заступника голови правління ПриватБанку, власника monobank Олега Гороховського та визнати його фактичним контролером Універсал Банку. Про це заявила фінансова експертка Олена Лисенко.

Експертка очікує почути від НБУ оцінку репутації Гороховського

Як зазначила Олена Лисенко, громадськість має бачити чітку реакцію на рішення Високого суду Англії та Уельсу по Приватбанку з боку Нацбанку, monobank/Універсалбанк і МВФ.

Великий переполох спровокували численні згадування в документі відомого банкіра Олега Гороховського й дуже не хочеться, щоб постраждалі ті, хто звик до "котиків", ну і звісно — вся Україна, оскільки нам дуже потрібні гроші Міжнародного валютного фонду та гарні висновки його аудиту, щоб і далі "довбати скелю" й не програти війну. Й якось тупо наражатися на проблеми через одного пана, — наголосила експертка. Поширити

Що важливо розуміти, після оприлюднення повного тексту рішення Високого суду Англії та Уельсу у справі ПриватБанку проти Коломойського і Боголюбова, центрі публічної уваги опинився Олег Гороховський, співзасновник ТОВ "Фінтех Бенд" — компанії, яка стоїть за брендом monobank.

У судовому рішенні (490 сторінок) згадується , що Гороховський продовжував брати участь у бізнес-питаннях ексвласників Привату до червня 2019 року, попри те, що з 2016 року банк уже був націоналізований.

Суд посилається на достовірні докази спілкування між Гороховським та Коломойським, які, за оцінкою суду, свідчать про його залученість у справи, яка розглядається як частина масштабного виведення коштів з банку.

За словами Олени Лисенко, ключове питання полягає в тому, чи визнає НБУ через рішення суду небездоганною репутацію Гороховського, який є дотичним до monobank.

Важливе для користувачів питання: чи постраждають від всієї цієї історії monobank/Універсалбанк власники рахунків? Постанову Нацбанку №149 ("Про затвердження Положення про ліцензування банків") ніхто не скасовував, і регулятор може не тільки негідних людей усувати, а й ліцензії забирати — чого точно не бажаю "котикам". Користувачі не мають страждати, лише людина, від якої всі проблеми, — додала експертка.

Ба більше, Україна — в передостанньому Меморандумі , котрий також підписав Голова НБУ Андрій Пишний, взяла на себе зобов’язання вирішити проблему з фінтех-банками, в яких МВФ бачить ризики.

В МВФ кажуть про зростання ризику впливу третіх сторін на такі банки. Так, Олег Гороховський є співзасновником ТОВ "Фінтех Бенд" та він не є акціонером Універсалбанку, не входить в його наглядову раду чи правління попри те, що mono працює на банківській ліцензії Універсала. Користувачі дуже рідко знають ім’я голови Універсалбанку (Ірини Старомінської), й найчастіше асоціюють проєкт саме з Гороховським, який став доволі потужною медійною особою. МВФ вбачає в усьому цьому ризик і вимагає від Нацбанку вжити заходи. Про це йдеться в розділі "Нагляд за гібридними бізнес-моделями банків" на 36-й сторінці документу, де НБУ щодо цього взяв на себе чітке зобов’язання кінця вересня 2025 розробити відповідний законопроєкт, — наголосила Олена Лисенко. Поширити

Варто також зазначити, що 30 жовтня 2019 НБУ визнав наявність вирішального впливу Дениса Горбуненка на діяльність АТ “БАНК СІЧ” та визнав його власником істотної участі в банку незалежно від формального володіння.

Національний банк застосував своє право визнати особу власником істотної участі в банку незалежно від подання такою особою повідомлення про намір набуття істотної участі в ньому.