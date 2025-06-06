Что происходит с международными резервами Украины — объяснение НБУ

Журналисты обратили внимание на то, что международные резервы Украины в мае сократились на 4,6% и по состоянию на 1 июня составляют 44,5 млрд долларов. Как заявил Нацбанк, уменьшение резервов стало следствием валютных интервенций НБУ и долговых выплат в иностранной валюте.
Главные тезисы
- НБУ отмечает, что сейчас объем международных резервов больше, чем в январе 2025 года.
- На валютные счета правительства в Национальном банке в мае поступило 1 357,1 млн. дол. США.
НБУ прокомментировал ситуацию с международными резервами
Регулятор обращает внимание на то, что последние операции были лишь частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа.
Кроме того, указано, что на сокращение резервов повлияли сразу несколько факторов.
В первую очередь речь идет об операциях НБУ на валютном рынке Украины.
Так, регулятор продал на валютном рынке 2,962 млрд долларов и выкупил в резервы 1,3 млн дол.
Также указано, что за обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте было выплачено 310,1 млн дол.
Более того, Киев выплатил МВФ 296,3 млн дол.
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