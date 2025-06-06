Что происходит с международными резервами Украины — объяснение НБУ

Журналисты обратили внимание на то, что международные резервы Украины в мае сократились на 4,6% и по состоянию на 1 июня составляют 44,5 млрд долларов. Как заявил Нацбанк, уменьшение резервов стало следствием валютных интервенций НБУ и долговых выплат в иностранной валюте.

НБУ прокомментировал ситуацию с международными резервами

Регулятор обращает внимание на то, что последние операции были лишь частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа.

Несмотря на уменьшение, объем международных резервов больше, чем на начало года, и достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка, — отмечает Нацбанк. Поделиться

Кроме того, указано, что на сокращение резервов повлияли сразу несколько факторов.

В первую очередь речь идет об операциях НБУ на валютном рынке Украины.

Так, регулятор продал на валютном рынке 2,962 млрд долларов и выкупил в резервы 1,3 млн дол.

Другой фактор — поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга. На валютные счета правительства в Национальном банке в мае поступило 1,357 млрд долларов — от Европейского Союза в рамках инициативы G7 ERA и от размещения валютных ОВГЗ. Поделиться

Также указано, что за обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте было выплачено 310,1 млн дол.