Чего дальше ждать от доллара — предупреждение НБУ

Заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук отмечает, что по состоянию на сегодняшний день у американского доллара нет никаких полноценных альтернатив на международной арене. Несмотря на это, в последнее десятилетие действительно происходит его ослабление как глобальной резервной валюты.
Главные тезисы
- Ни одна из валют не сможет заменить доллар в течение ближайшего десятилетия.
- Однако усиление евро и юаня все же возможно.
Что будет с долларом в будущем
Сергей Николайчук озвучил прогноз, что в течение следующих 10 лет именно доллар будет оставаться основной мировой резервной валютой.
Однако это не будет мешать конкурентам постепенно ослаблять его и усиливать собственные позиции.
Также в Нацбанке считают, что именно Штаты останутся самой большой экономикой мира, а рынки в долларах будут ведущими.
По словам Николайчука, на фоне последних событий Украине нужно и дальше фокусироваться на внутреннем аспекте стабильности национальной валюты, то есть обеспечивать ценовую стабильность, а именно поддерживать 5%-ную инфляцию.
Кроме того, должна усиливаться роль обменного курса для адаптации экономики и в качестве абсорбера шоков.
В НБУ также прогнозируют, что на региональном уровне может произойти усиление роли евро и юаня, а также криптовалюты, однако ситуация от этого кардинально не изменится.
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