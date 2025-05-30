Чего дальше ждать от доллара — предупреждение НБУ
Категория
Экономика
Дата публикации

Чего дальше ждать от доллара — предупреждение НБУ

Что будет с долларом в будущем
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Источник:  Forbes Украина

Заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук отмечает, что по состоянию на сегодняшний день у американского доллара нет никаких полноценных альтернатив на международной арене. Несмотря на это, в последнее десятилетие действительно происходит его ослабление как глобальной резервной валюты.

Главные тезисы

  • Ни одна из валют не сможет заменить доллар в течение ближайшего десятилетия.
  • Однако усиление евро и юаня все же возможно.

Что будет с долларом в будущем

Сергей Николайчук озвучил прогноз, что в течение следующих 10 лет именно доллар будет оставаться основной мировой резервной валютой.

Однако это не будет мешать конкурентам постепенно ослаблять его и усиливать собственные позиции.

Также в Нацбанке считают, что именно Штаты останутся самой большой экономикой мира, а рынки в долларах будут ведущими.

Это создает предпосылки для поиска каких-либо альтернатив. Ни одна из этих альтернатив на сегодняшний день не имеет шанса на то, чтобы столкнуть доллар с пьедестала, — отметил замглавы НБУ.

По словам Николайчука, на фоне последних событий Украине нужно и дальше фокусироваться на внутреннем аспекте стабильности национальной валюты, то есть обеспечивать ценовую стабильность, а именно поддерживать 5%-ную инфляцию.

Кроме того, должна усиливаться роль обменного курса для адаптации экономики и в качестве абсорбера шоков.

В НБУ также прогнозируют, что на региональном уровне может произойти усиление роли евро и юаня, а также криптовалюты, однако ситуация от этого кардинально не изменится.

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