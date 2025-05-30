Чого далі очікувати від долара — попередження НБУ

Заступник глави Нацбанку Сергій Ніколайчук наголошує, що станом на сьогодні американський долар не має жодних повноцінних альтернатив на міжнародній арені. Попри це, протягом останнього десятиліття дійсно відбувається його ослаблення як глобальної резервної валюти.

Що буде з доларом у майбутньому

Сергій Ніколайчук озвучив прогноз, що протягом наступних 10 років саме долар залишатиметься основною світовою резервною валютою.

Однак це не заважатиме конкурентам потроху послаблювати його та посилювати власні позиції.

Також у Нацбанку вважають, що саме Штати залишаться найбільшою економікою світу, а ринки в доларах будуть провідними.

Це створює передумови для пошуку якихось альтернатив. Жодна з цих альтернатив на сьогоднішній день не має шансу на те, щоб зіштовхнути долар із п'єдесталу, — наголосив заступник голови НБУ. Поширити

За словами Ніколайчука, на тлі останніх подій Україні потрібно й надалі фокусуватися на внутрішньому аспекті стабільності національної валюти, тобто забезпечувати цінову стабільність, а саме підтримувати 5%-ву інфляцію.

Окрім того, повинна посилюватися роль обмінного курсу для адаптації економіки і як абсорбера шоків.

У НБУ також прогнозують, що на регіональному рівні може відбутися посилення ролі євро і юаня, а також криптовалюти, однак ситуація від цього кардинально не зміниться.