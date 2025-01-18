Отмена банковской тайны. НБУ ответил на заявление главы Минфина

Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко считает необходимым раскрыть банковскую тайну для Государственной налоговой службы. В Национальном банке Украины отрицают такую возможность.
Главные тезисы
- НБУ отрицает возможность бесконтрольного доступа к банковской тайне.
- Защита банковской тайны важна для предотвращения нарушений частной информации граждан.
НБУ отреагировал на заявление Марченко
Регулятор подчеркнул, что не допустит предоставления бесконтрольного и неограниченного внесудебного доступа к банковской тайне для любого органа.
Пресс-служба НБУ обращает внимание на то, что необоснованное расширение доступа к банковской информации ставит под угрозу фундаментальные права граждан и противоречит европейским ценностям.
Как отмечают в Нацбанке, значение института банковской тайны не менее важно, чем определенный в Конституции принцип презумпции невиновности.
Что конкретно предлагал Марченко
По мнению главы Минфина Украины Сергея Марченко, Государственная налоговая служба должна получить доступ к финансовым данным граждан, которые сегодня представляют собой банковскую тайну.
Министр также озвучил прогноз, что банковская тайна для налоговиков будет отменена в рамках евроинтеграции.
По его словам, препятствием на этом пути может быть недоверие украинцев к государственным институтам.
Что интересно, сам Сергей Марченко не знает, как будет использоваться информация.
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