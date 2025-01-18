Отмена банковской тайны. НБУ ответил на заявление главы Минфина
Категория
Экономика
Дата публикации

Отмена банковской тайны. НБУ ответил на заявление главы Минфина

НБУ
банковская тайна
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Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко считает необходимым раскрыть банковскую тайну для Государственной налоговой службы. В Национальном банке Украины отрицают такую возможность.

Главные тезисы

  • НБУ отрицает возможность бесконтрольного доступа к банковской тайне.
  • Защита банковской тайны важна для предотвращения нарушений частной информации граждан.

НБУ отреагировал на заявление Марченко

Регулятор подчеркнул, что не допустит предоставления бесконтрольного и неограниченного внесудебного доступа к банковской тайне для любого органа.

По решению суда правоохранители и налоговые органы могут получить доступ к информации, содержащей банковскую тайну, но для этого им необходимо привести доказательства обоснованности, целесообразности и оснований получения такой информации, что является важным предохранителем для ограничения доступа контролирующих органов к частной информации о лице.

Пресс-служба НБУ обращает внимание на то, что необоснованное расширение доступа к банковской информации ставит под угрозу фундаментальные права граждан и противоречит европейским ценностям.

Как отмечают в Нацбанке, значение института банковской тайны не менее важно, чем определенный в Конституции принцип презумпции невиновности.

Фото: скриншот

Что конкретно предлагал Марченко

По мнению главы Минфина Украины Сергея Марченко, Государственная налоговая служба должна получить доступ к финансовым данным граждан, которые сегодня представляют собой банковскую тайну.

И мы не должны бояться раскрывать банковскую тайну, которая, как мы считаем, от чего-то нас защищает. Банковская тайна защищает воров и преступников.

Сергей Марченко

Сергей Марченко

Глава Минфина США

Министр также озвучил прогноз, что банковская тайна для налоговиков будет отменена в рамках евроинтеграции.

По его словам, препятствием на этом пути может быть недоверие украинцев к государственным институтам.

Что интересно, сам Сергей Марченко не знает, как будет использоваться информация.

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