Скасування банківської таємниці. НБУ відповів на заяву глави Мінфіну
Категорія
Економіка
Дата публікації

Скасування банківської таємниці. НБУ відповів на заяву глави Мінфіну

НБУ
банківська таємниця
Read in English

Очільник Міністерства фінансів України Сергій Марченко вважає необхідним розкрити банківську таємницю для Державної податкової служби. У Національному банку України заперечили таку можливість.

Головні тези:

  • НБУ заперечив можливість безконтрольного доступу до банківської таємниці.
  • Доступ до інформації з банківської таємниці можуть отримувати лише правоохоронні органи та податкова служба за рішенням суду та з обґрунтуванням необхідності.
  • Захист банківської таємниці важливий для запобігання розповсюдженню приватної інформації громадян.

НБУ відреагував на заяву Марченка

Регулятор наголосив, що не допустить надання безконтрольного і необмеженого позасудового доступу до банківської таємниці для будь-якого органу.

За рішенням суду правоохоронці та податкові органи можуть отримати доступ до інформації, що містить банківську таємницю, але для цього їм необхідно навести докази обґрунтованості, доцільності та наявності підстав отримання такої інформації, що є важливим запобіжником для обмеження доступу контролюючих органів до приватної інформації про особу.

Пресслужба НБУ звертає увагу на те, що необґрунтоване розширення доступу до банківської інформації ставить під загрозу фундаментальні права громадян і суперечить європейським цінностям.

Як зазначають у Нацбанку, значення інституту банківської таємниці не менш важливе, ніж визначений у Конституції принцип презумпції невинуватості.

Фото: скриншот

Що конкретно пропонував Марченко

На переконання глави Мінфіну України Сергія Марченка, Державна податкова служба повинна отримати доступ до фінансових даних громадян, які сьогодні являють собою банківську таємницю.

І ми не маємо боятися розкривати банківську таємницю, яка, як ми вважаємо, від чогось нас захищає. Банківська таємниця захищає злодіїв і злочинців.

Сергій Марченко

Сергій Марченко

Глава Мінфіну США

Міністр також озвучив прогноз, що банківську таємницю для податківців скасують в рамках євроінтеграції.

За його словами, перепоною на цьому шляху може стати недовіра українців до державних інституцій.

Що цікаво, сам Сергій Марченко не знає, як буде використовуватись інформація.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп готує окремий указ щодо криптовалюти. Як це вплине на біткоїн
Дональд та Меланія Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Німеччині пропонують ще один сценарій завершення війни РФ проти України
Сара Вагенкнехт
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ повідомила про підозру проросійському ексведучому Максу Назарову
СБУ
Макс Назаров

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?