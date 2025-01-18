Скасування банківської таємниці. НБУ відповів на заяву глави Мінфіну

Очільник Міністерства фінансів України Сергій Марченко вважає необхідним розкрити банківську таємницю для Державної податкової служби. У Національному банку України заперечили таку можливість.
Головні тези:
- НБУ заперечив можливість безконтрольного доступу до банківської таємниці.
- Доступ до інформації з банківської таємниці можуть отримувати лише правоохоронні органи та податкова служба за рішенням суду та з обґрунтуванням необхідності.
- Захист банківської таємниці важливий для запобігання розповсюдженню приватної інформації громадян.
НБУ відреагував на заяву Марченка
Регулятор наголосив, що не допустить надання безконтрольного і необмеженого позасудового доступу до банківської таємниці для будь-якого органу.
Пресслужба НБУ звертає увагу на те, що необґрунтоване розширення доступу до банківської інформації ставить під загрозу фундаментальні права громадян і суперечить європейським цінностям.
Як зазначають у Нацбанку, значення інституту банківської таємниці не менш важливе, ніж визначений у Конституції принцип презумпції невинуватості.
Що конкретно пропонував Марченко
На переконання глави Мінфіну України Сергія Марченка, Державна податкова служба повинна отримати доступ до фінансових даних громадян, які сьогодні являють собою банківську таємницю.
Міністр також озвучив прогноз, що банківську таємницю для податківців скасують в рамках євроінтеграції.
За його словами, перепоною на цьому шляху може стати недовіра українців до державних інституцій.
Що цікаво, сам Сергій Марченко не знає, як буде використовуватись інформація.
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