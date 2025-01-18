Скасування банківської таємниці. НБУ відповів на заяву глави Мінфіну

НБУ відреагував на заяву Марченка

Регулятор наголосив, що не допустить надання безконтрольного і необмеженого позасудового доступу до банківської таємниці для будь-якого органу.

За рішенням суду правоохоронці та податкові органи можуть отримати доступ до інформації, що містить банківську таємницю, але для цього їм необхідно навести докази обґрунтованості, доцільності та наявності підстав отримання такої інформації, що є важливим запобіжником для обмеження доступу контролюючих органів до приватної інформації про особу. Поширити

Пресслужба НБУ звертає увагу на те, що необґрунтоване розширення доступу до банківської інформації ставить під загрозу фундаментальні права громадян і суперечить європейським цінностям.

Як зазначають у Нацбанку, значення інституту банківської таємниці не менш важливе, ніж визначений у Конституції принцип презумпції невинуватості.

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Що конкретно пропонував Марченко

На переконання глави Мінфіну України Сергія Марченка, Державна податкова служба повинна отримати доступ до фінансових даних громадян, які сьогодні являють собою банківську таємницю.

І ми не маємо боятися розкривати банківську таємницю, яка, як ми вважаємо, від чогось нас захищає. Банківська таємниця захищає злодіїв і злочинців. Сергій Марченко Глава Мінфіну США

Міністр також озвучив прогноз, що банківську таємницю для податківців скасують в рамках євроінтеграції.

За його словами, перепоною на цьому шляху може стати недовіра українців до державних інституцій.

Що цікаво, сам Сергій Марченко не знає, як буде використовуватись інформація.