Обраний президент США Дональд Трамп планує визнати криптовалюти одним з пріоритетних напрямків власної політики за допомогою окремого указу, який надасть чималі преференції учасникам ринку.

Що відомо про підготовку Трампом окремої політики щодо криптовалюти

За інформацією видання, указ визначатиме криптовалюту національним імперативом, закликаючи державні установи співпрацювати з представниками цієї сфери.

Окрім цього планується створення консультативної ради з криптовалют, яка представлятиме політичні інтереси учасників криптовалютного ринку.

Указ демонструватиме кардинальну зміну ставлення влади США до криптовалют, які ставали об’єктом резонансних розслідувань за президентства Джо Байдена.

Біткоїн

Зазначається, що протягом кількох останніх років федеральні агентства, серед яких Комісія з цінних паперів і бірж, передали до судів понад 100 виконавчих позовів проти представників сектору криптовалют.

У той же час банківські регулятори ускладнювали взаємодію криптовалютних компаній із фінансовими установами.

Як Трамп хоче стимулювати економіку США за рахунок підтримки криптовалют

Джерела видання зазначають, що наразі обговорюється питання про додання до указу розпорядження, відповідно до якого, всі державні установи муситимуть переглянути ставлення до криптовалюти та призупинити існуючі судові позови проти представників цієї сфери.

Скасування розслідування проти цілої низки криптовалютних компаній, зокрема, криптобіржі Binance, є одним з ключових пріоритетів для ринку цифрової валюти.

Разом з тим у Трампа розглядають варіант створення національного резерву біткоїнів, який включатиме наявні урядові запаси цієї криптовалюти.

Аналітики з Arkham зазначають, що наразі уряд США має криптовалютних активів у біткоїнах на суму близько 20 млрд доларів. Це те, що було конфісковано у рамках різних розслідувань.

Після перемоги Трампа на виборах у США біткоїн додав у ціні майже на 50%.

У 2024 році токен подорожчав більш ніж удвічі. Станом на 11:20 ранку 17 січня за нью-йоркським часом він торгувався з підвищенням майже на 5% за ціною 104 тис 691 долара.

Трамп пообіцяв видати безліч указів, що стосуються найрізноманітніших галузей і питань, протягом перших кількох днів свого перебування на посаді.