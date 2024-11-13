Криптовалюта Dogecoin стрімко дорожчає — відома причина

На ринку криптовалют почався справжній бум після обрання Дональда Трампа новим президентом США. Більшість монет виросли в ціні, а біткоїн за лічені дні побив одразу кілька рекордів.

Що та чому відбувається з Dogecoin

Ні для кого не секрет, що чимало трейдерів та інвесторів не сприймають криптовалюту Doge як надійний актив, оскільки спочатку монету створили жартома.

Попри це, американський мільярдер Ілон Маск неодноразово давав зрозуміти, що вірить у потенціал цього токен, чим провокував ріст його ціни.

Що цікаво, протягом останньої доби криптовалюта зросла на 20% після того, як новий очільник Білого дому Дональд Трамп оголосив про створення Департаменту з питань ефективності уряду DOGE (Department of Government Efficiency).

Ба більше, його керівниками він призначив Ілона Маска та колишнього кандидата у президенти від Республіканської партії та співзасновника компанії Strive Asset Management Вівек Рамасвамі.

Члени команди Трампа мають намір демонтувати урядову бюрократію, скоротити надлишкове регулювання, а також урізати марнотратні витрати.

Що важливо знати про Dogecoin

Аналітики звертають увагу на те, що саме ця монета найкраще себе зарекомендувала на ринку під час президентських виборів США.

Так, вона зросла в ціні на 153% порівняно з біткойном, який за той самий період зріс на 30%.

Фото: скриншот

Пікова ціна за токен сягнула $0,43, але вона швидко впала та зараз торгується на рівні $0,38.

Мемні криптовалюти розглядаються, як показник роздрібного інтересу та схильності до ризику в криптовалюті. Коли активність на ринку мемкоїнів зростає, то це зазвичай свідчить про те, що у ньому активно беруть участь роздрібні інвестори. Поширити

Dogecoin був максимально популярний у 2021 році — цьому найбільше посприяв сам Ілон Маск.