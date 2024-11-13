Криптовалюта Dogecoin стрімко дорожчає — відома причина

На ринку криптовалют почався справжній бум після обрання Дональда Трампа новим президентом США. Більшість монет виросли в ціні, а біткоїн за лічені дні побив одразу кілька рекордів.
Головні тези:
- Ілон Маск відіграє ключову роль у популяризації Dogecoin, виводячи його на новий рівень у світі криптовалют.
- Створення Департаменту з питань ефективності уряду DOGE сприяло стрімкому підйому ціни криптовалюти.
- Dogecoin став найпопулярнішою криптовалютою у 2021 році під впливом Ілона Маска.
Що та чому відбувається з Dogecoin
Ні для кого не секрет, що чимало трейдерів та інвесторів не сприймають криптовалюту Doge як надійний актив, оскільки спочатку монету створили жартома.
Попри це, американський мільярдер Ілон Маск неодноразово давав зрозуміти, що вірить у потенціал цього токен, чим провокував ріст його ціни.
Що цікаво, протягом останньої доби криптовалюта зросла на 20% після того, як новий очільник Білого дому Дональд Трамп оголосив про створення Департаменту з питань ефективності уряду DOGE (Department of Government Efficiency).
Ба більше, його керівниками він призначив Ілона Маска та колишнього кандидата у президенти від Республіканської партії та співзасновника компанії Strive Asset Management Вівек Рамасвамі.
Члени команди Трампа мають намір демонтувати урядову бюрократію, скоротити надлишкове регулювання, а також урізати марнотратні витрати.
Що важливо знати про Dogecoin
Аналітики звертають увагу на те, що саме ця монета найкраще себе зарекомендувала на ринку під час президентських виборів США.
Так, вона зросла в ціні на 153% порівняно з біткойном, який за той самий період зріс на 30%.
Пікова ціна за токен сягнула $0,43, але вона швидко впала та зараз торгується на рівні $0,38.
Dogecoin був максимально популярний у 2021 році — цьому найбільше посприяв сам Ілон Маск.
Однак під час шоу Saturday Night Live він неочікувано для всіх заявив, що Dogecoin — це афера, що призвело до обвалу ціни на монету.
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