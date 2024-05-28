Росія почала використовувати стейблкоїни Tether Holdings Ltd та іншу криптовалюту для проведення фінансових операцій з Китаєм на тлі західних санкцій.
Що відомо про використання РФ криптовалюти для фінансових розрахунків з Китаєм
Зазначається, що у окремих випадках розрахунки проводятся через Гонконг.
У матеріалі видання підкреслюється, що використання технологій блокчейну російськими компаніями у фінансових та торгових операціях з Китаєм свідчить про довгостроковий вплив західних санкцій.
Автори зазначають, що навіть Китай, який не підтримав західні санкції проти Росії за розв’язану Кремлем злочинну війну проти України, і став ключовим ринком для російських товарів, а також постачальником товарів і обладнання, стикається із труднощями у проведенні фінансових операцій з країною-агресоркою.
Зокрема, це сталось через те, що Мінфін США пригрозив введенням вторинних санкцій кредиторам, які сприяють ухиленню від санкцій, що і призвело до посилення заходів.
Як Росія та Китай навчились обходити санкції США у торгівлі
Стаблкоїн USDT від Tether прив'язаний до долара США, що робить його ще більш зручним для експортерів.
За словами керівників компаній, альтернативою цьому можуть бути повільніші транзакції або, що ще гірше, ризик заморожування рахунку в закордонному банку.
Використання криптовалют для платежів не є чимось незвичайним для країн, які перебувають під санкціями.
Деякі сировинні компанії пішли іншим шляхом для розрахунків за угодами, які також колись вважалися екзотичними.
Деякі сталеливарні компанії використовують так звані бартерні угоди, в яких товар обмінюється на товари, що поставляються в Росію, що дає змогу повністю уникнути транскордонних переказів.
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