Россия начала использовать стейблкоины Tether Holdings Ltd и другую криптовалюту для проведения финансовых операций с Китаем на фоне западных санкций.
Что известно об использовании РФ криптовалюты для финансовых расчетов с Китаем
Отмечается, что в отдельных случаях расчеты производятся через Гонконг.
В материале издания подчеркивается, что использование технологий блокчейна российскими компаниями в финансовых и торговых операциях с Китаем свидетельствует о долгосрочном влиянии западных санкций.
Авторы отмечают, что даже Китай, не поддержавший западные санкции против России за развязанную Кремлем преступную войну против Украины, и ставший ключевым рынком для российских товаров, а также поставщиком товаров и оборудования, сталкивается с трудностями в проведении финансовых операций со страной-агрессоркой. .
В частности, это произошло из-за того, что Минфин США пригрозил введением вторичных санкций кредиторам, способствующим уклонению от санкций, что и привело к усилению мер.
Как Россия и Китай научились обходить санкции США в торговле
Стаблкоин USDT от Tether привязан к доллару США, что делает его еще более удобным для экспортеров.
По словам руководителей компаний, альтернативой этому могут быть более медленные транзакции или, что еще хуже, риск замораживания счета в зарубежном банке.
Использование криптовалют для платежей не является чем-то необычным для находящихся под санкциями стран.
Некоторые сырьевые компании пошли другим путем для расчетов по сделкам, которые также считались экзотическими.
Некоторые сталелитейные компании используют так называемые бартерные соглашения, в которых товар обменивается на поставляемые в Россию товары, что позволяет полностью избежать трансграничных переводов.
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