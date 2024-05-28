Россия начала использовать стейблкоины Tether Holdings Ltd и другую криптовалюту для проведения финансовых операций с Китаем на фоне западных санкций.

Что известно об использовании РФ криптовалюты для финансовых расчетов с Китаем

Отмечается, что в отдельных случаях расчеты производятся через Гонконг.

В материале издания подчеркивается, что использование технологий блокчейна российскими компаниями в финансовых и торговых операциях с Китаем свидетельствует о долгосрочном влиянии западных санкций.

Авторы отмечают, что даже Китай, не поддержавший западные санкции против России за развязанную Кремлем преступную войну против Украины, и ставший ключевым рынком для российских товаров, а также поставщиком товаров и оборудования, сталкивается с трудностями в проведении финансовых операций со страной-агрессоркой. .

В частности, это произошло из-за того, что Минфин США пригрозил введением вторичных санкций кредиторам, способствующим уклонению от санкций, что и привело к усилению мер.

Со стабильными монетами перевод может занять всего 5-15 секунд и стоить несколько центов, что делает такие транзакции достаточно эффективными, если отправитель уже имеет базу активов в стабильных монетах, — объясняет журналистам издание эксперт по цифровым валютам Иван Козлов. Поделиться

Как Россия и Китай научились обходить санкции США в торговле

Стаблкоин USDT от Tether привязан к доллару США, что делает его еще более удобным для экспортеров.

По словам руководителей компаний, альтернативой этому могут быть более медленные транзакции или, что еще хуже, риск замораживания счета в зарубежном банке.

В странах, которые сталкиваются с проблемами долларовой ликвидности и контролем за движением капитала, трансграничные расчеты с помощью криптовалюты и, в частности, привязанных к доллару стейблкоинов, относительно распространенная практика, причем не только в сырьевом секторе, — подчеркнул Козлов. Поделиться

Использование криптовалют для платежей не является чем-то необычным для находящихся под санкциями стран.

Некоторые сырьевые компании пошли другим путем для расчетов по сделкам, которые также считались экзотическими.