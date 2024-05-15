В FT назвали последствия экономической "дружбы" Китая и России для всего мира

На этой неделе, когда российский президент встретится с Си Цзиньпином в Пекине. "Дружба" между двумя верховными лидерами авторитарного мира снова будет выставлена на показ. Государственный визит Владимира Путина станет его 43-й встречей с китайским коллегой.
Экономическая "дружба" Китая и России может всколыхнуть мир
Отмечается, что экономические связи между двумя сторонами преуспевают, но сталкиваются с давлением западных санкций, которые, как ожидается, станут важной темой переговоров. По данным китайской таможни, объем двусторонней торговли в прошлом году составил 240 млрд долларов, что на 26% больше, чем годом ранее, при этом Китай поставляет товары, начиная от автомобилей и промышленного оборудования и заканчивая смартфонами, а также покупает российский энергетический экспорт на миллиарды долларов. .
По мнению аналитиков, развивающиеся экономические связи являются одним из самых ярких признаков желания Китая изменить глобальную геополитику посредством торговли в своем направлении и за счет США.
Китай утверждает, что не дает России летальное оружие. Но он стал важным каналом снабжения товаров для российской оборонной промышленности.
Филипп Иванов, аналитик Института политики Азиатского общества, подчеркивает, что Пекин предусматривает долгосрочную конкуренцию и конфронтацию с Западом и, чтобы компенсировать это, инвестирует в свои экономические отношения с незападными странами. Многие российские бизнесмены также ориентируются на китайский рынок, а правительства с обеих сторон поддерживают этот бум.
Активизация дружбы Китая и РФ
По словам Иванова, экономические связи между Китаем и Россией росли с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и подверглась первым западным санкциям, а Си начал проводить более настойчивую внешнюю политику. Но после полномасштабного вторжения в 2022 году этот процесс ускорился. Китай не только наращивал экспорт к своему соседу, но и покупал российскую нефть. В прошлом году РФ опередила Саудовскую Аравию по поставке на китайский рынок.
По словам журналистов, в 2023 году 60% российского импорта высокотехнологичных товаров двойного назначения, как это определено торговыми правилами ЕС, поступило из Китая. Однако почти все импортные технологии, используемые в российском вооружении, имеют западное происхождение.
Растущая зависимость Москвы от Пекина не очень беспокоит Кремль, считает Андреа Кендалл-Тейлор, директор программы трансатлантической безопасности Центра новой американской безопасности. "Это обмен, на который они готовы пойти, чтобы работать с партнером, который не угрожает их внутренней стабильности и имеет схожие взгляды на то, как должен быть упорядочен мир".
Вместо этого Пекин получает ценный доступ к природным ресурсам и внутренним торговым путям, удаленным от индо-тихоокеанских морских путей, которые более уязвимы к давлению со стороны США. "Намеренно и из-за стечения обстоятельств" Китай и Россия стремятся создать многополярный мир, в котором власть будет рассеяна, считает Иванов. Наиболее "важной характеристикой этого мира является то, что власти США размыты".
Аналитики считают, что китайский лидер использует ряд расплывчатых лозунгов и риторики как код для своих планов на будущее, в котором Китай вернет себе историческое величие имперской эпохи, молчаливо поддерживаемый странами, выступающими против "гегемонии США".
Для китайских ученых стресс-тестом этого нового мировоззрения война в России и Украине. Если США "проиграют" войну в Украине, это еще больше ослабит их влияние, считают китайские ученые.
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