В FT назвали последствия экономической "дружбы" Китая и России для всего мира

На этой неделе, когда российский президент встретится с Си Цзиньпином в Пекине. "Дружба" между двумя верховными лидерами авторитарного мира снова будет выставлена на показ. Государственный визит Владимира Путина станет его 43-й встречей с китайским коллегой.

Экономическая "дружба" Китая и России может всколыхнуть мир

Отмечается, что экономические связи между двумя сторонами преуспевают, но сталкиваются с давлением западных санкций, которые, как ожидается, станут важной темой переговоров. По данным китайской таможни, объем двусторонней торговли в прошлом году составил 240 млрд долларов, что на 26% больше, чем годом ранее, при этом Китай поставляет товары, начиная от автомобилей и промышленного оборудования и заканчивая смартфонами, а также покупает российский энергетический экспорт на миллиарды долларов. .

По мнению аналитиков, развивающиеся экономические связи являются одним из самых ярких признаков желания Китая изменить глобальную геополитику посредством торговли в своем направлении и за счет США.

Китай утверждает, что не дает России летальное оружие. Но он стал важным каналом снабжения товаров для российской оборонной промышленности.

Китай сейчас является важнейшим партнером России, покупающим его сырье и поставляющим товары, в том числе для ведения боевых действий, — говорит Элина Рыбакова, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона. Поделиться

Филипп Иванов, аналитик Института политики Азиатского общества, подчеркивает, что Пекин предусматривает долгосрочную конкуренцию и конфронтацию с Западом и, чтобы компенсировать это, инвестирует в свои экономические отношения с незападными странами. Многие российские бизнесмены также ориентируются на китайский рынок, а правительства с обеих сторон поддерживают этот бум.

Активизация дружбы Китая и РФ

По словам Иванова, экономические связи между Китаем и Россией росли с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и подверглась первым западным санкциям, а Си начал проводить более настойчивую внешнюю политику. Но после полномасштабного вторжения в 2022 году этот процесс ускорился. Китай не только наращивал экспорт к своему соседу, но и покупал российскую нефть. В прошлом году РФ опередила Саудовскую Аравию по поставке на китайский рынок.

По словам журналистов, в 2023 году 60% российского импорта высокотехнологичных товаров двойного назначения, как это определено торговыми правилами ЕС, поступило из Китая. Однако почти все импортные технологии, используемые в российском вооружении, имеют западное происхождение.

Растущая зависимость Москвы от Пекина не очень беспокоит Кремль, считает Андреа Кендалл-Тейлор, директор программы трансатлантической безопасности Центра новой американской безопасности. "Это обмен, на который они готовы пойти, чтобы работать с партнером, который не угрожает их внутренней стабильности и имеет схожие взгляды на то, как должен быть упорядочен мир".

Вместо этого Пекин получает ценный доступ к природным ресурсам и внутренним торговым путям, удаленным от индо-тихоокеанских морских путей, которые более уязвимы к давлению со стороны США. "Намеренно и из-за стечения обстоятельств" Китай и Россия стремятся создать многополярный мир, в котором власть будет рассеяна, считает Иванов. Наиболее "важной характеристикой этого мира является то, что власти США размыты".

Аналитики считают, что китайский лидер использует ряд расплывчатых лозунгов и риторики как код для своих планов на будущее, в котором Китай вернет себе историческое величие имперской эпохи, молчаливо поддерживаемый странами, выступающими против "гегемонии США".

Для китайских ученых стресс-тестом этого нового мировоззрения война в России и Украине. Если США "проиграют" войну в Украине, это еще больше ослабит их влияние, считают китайские ученые.