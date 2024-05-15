У FT назвали наслідки економічної "дружби" Китаю і Росії для всього світу

Цього тижня, коли російський президент зустрінеться з Сі Цзіньпіном у Пекіні. "Дружба" між двома верховними лідерами авторитарного світу знову буде виставлена на показ. Державний візит Володимира Путіна стане його 43-ю зустріччю з китайским колегою.
Економічна "дружба" Китаю і Росії може сколихнути світ
Зазначається, що економічні зв'язки між двома сторонами процвітають, але стикаються з тиском західних санкцій, які, як очікується, стануть важливою темою переговорів. За даними китайської митниці, обсяг двосторонньої торгівлі минулого року склав 240 млрд доларів, що на 26% більше, ніж роком раніше, при цьому Китай постачає товари, починаючи від автомобілів і промислового обладнання і закінчуючи смартфонами, а також купує російський енергетичний експорт на мільярди доларів.
На думку аналітиків, економічні зв’язки, що розвиваються, є одним із найяскравіших ознак бажання Китаю змінити глобальну геополітику за допомогою торгівлі у своєму напрямку і за рахунок США.
Китай стверджує, що не надає Росії летальну зброю. Але він став важливим каналом постачання товарів для російської оборонної промисловості.
Філіп Іванов, аналітик Інституту політики Азійського суспільства, підкреслює, що Пекін передбачає довгострокову конкуренцію і конфронтацію із Заходом, і щоб компенсувати це, інвестує в свої економічні відносини з незахідними країнами. Багато російських бізнесменів також орієнтуються на китайський ринок, а уряди з обох сторін підтримують цей бум.
Активізація дружби Китаю та РФ
За словами Іванова, економічні зв'язки між Китаєм і Росією зростали з 2014 року, коли Росія анексувала Крим і зазнала перших західних санкцій, а Сі почав проводити більш наполегливу зовнішню політику. Але після повномасштабного вторгнення у 2022 році цей процес прискорився. Китай не лише нарощував експорт до свого сусіда, але й купував російську нафту. Минулого року РФ випередила Саудівську Аравію по постачанню на китайський ринок.
За словами журналістів, у 2023 році 60% російського імпорту високотехнологічних товарів подвійного призначення, як це визначено торговельними правилами ЄС, надійшло з Китаю. Однак майже всі імпортні технології, що використовуються в російському озброєнні, мають західне походження.
Зростаюча залежність Москви від Пекіна не дуже турбує Кремль, вважає Андреа Кендалл-Тейлор, директор програми трансатлантичної безпеки Центру за нову американську безпеку. "Це обмін, на який вони готові піти, щоб працювати з партнером, який не загрожує їхній внутрішній стабільності і який має схожі погляди на те, як має бути упорядкований світ".
Натомість Пекін отримує цінний доступ до природних ресурсів і внутрішніх торговельних шляхів, віддалених від індо-тихоокеанських морських шляхів, які є більш вразливими до тиску з боку США. "Навмисно і через збіг обставин" Китай і Росія прагнуть створити багатополярний світ, в якому влада буде розпорошена, вважає Іванов. Найбільш "важливою характеристикою цього світу є те, що влада США розмита".
Аналітики вважають, що китайський лідер використовує низку розпливчастих гасел і риторики як код для своїх планів на майбутнє, в якому Китай поверне собі історичну велич імперської епохи, мовчазно підтримуваний країнами, які виступають проти "гегемонії США".
Для китайських науковців стрес-тестом цього нового світогляду є війна в Росії та Україні. Якщо США "програють" війну в Україні, це ще більше послабить їхній вплив, вважають китайські науковці.
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