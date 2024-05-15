У FT назвали наслідки економічної "дружби" Китаю і Росії для всього світу

Цього тижня, коли російський президент зустрінеться з Сі Цзіньпіном у Пекіні. "Дружба" між двома верховними лідерами авторитарного світу знову буде виставлена на показ. Державний візит Володимира Путіна стане його 43-ю зустріччю з китайским колегою.

Економічна "дружба" Китаю і Росії може сколихнути світ

Зазначається, що економічні зв'язки між двома сторонами процвітають, але стикаються з тиском західних санкцій, які, як очікується, стануть важливою темою переговорів. За даними китайської митниці, обсяг двосторонньої торгівлі минулого року склав 240 млрд доларів, що на 26% більше, ніж роком раніше, при цьому Китай постачає товари, починаючи від автомобілів і промислового обладнання і закінчуючи смартфонами, а також купує російський енергетичний експорт на мільярди доларів.

На думку аналітиків, економічні зв’язки, що розвиваються, є одним із найяскравіших ознак бажання Китаю змінити глобальну геополітику за допомогою торгівлі у своєму напрямку і за рахунок США.

Китай стверджує, що не надає Росії летальну зброю. Але він став важливим каналом постачання товарів для російської оборонної промисловості.

Китай зараз є найважливішим партнером Росії, який купує її сировину і постачає товари, в тому числі для ведення бойових дій, — каже Еліна Рибакова, старший науковий співробітник Інституту міжнародної економіки Петерсона. Поширити

Філіп Іванов, аналітик Інституту політики Азійського суспільства, підкреслює, що Пекін передбачає довгострокову конкуренцію і конфронтацію із Заходом, і щоб компенсувати це, інвестує в свої економічні відносини з незахідними країнами. Багато російських бізнесменів також орієнтуються на китайський ринок, а уряди з обох сторін підтримують цей бум.

Активізація дружби Китаю та РФ

За словами Іванова, економічні зв'язки між Китаєм і Росією зростали з 2014 року, коли Росія анексувала Крим і зазнала перших західних санкцій, а Сі почав проводити більш наполегливу зовнішню політику. Але після повномасштабного вторгнення у 2022 році цей процес прискорився. Китай не лише нарощував експорт до свого сусіда, але й купував російську нафту. Минулого року РФ випередила Саудівську Аравію по постачанню на китайський ринок.

За словами журналістів, у 2023 році 60% російського імпорту високотехнологічних товарів подвійного призначення, як це визначено торговельними правилами ЄС, надійшло з Китаю. Однак майже всі імпортні технології, що використовуються в російському озброєнні, мають західне походження.

Зростаюча залежність Москви від Пекіна не дуже турбує Кремль, вважає Андреа Кендалл-Тейлор, директор програми трансатлантичної безпеки Центру за нову американську безпеку. "Це обмін, на який вони готові піти, щоб працювати з партнером, який не загрожує їхній внутрішній стабільності і який має схожі погляди на те, як має бути упорядкований світ".

Натомість Пекін отримує цінний доступ до природних ресурсів і внутрішніх торговельних шляхів, віддалених від індо-тихоокеанських морських шляхів, які є більш вразливими до тиску з боку США. "Навмисно і через збіг обставин" Китай і Росія прагнуть створити багатополярний світ, в якому влада буде розпорошена, вважає Іванов. Найбільш "важливою характеристикою цього світу є те, що влада США розмита".

Аналітики вважають, що китайський лідер використовує низку розпливчастих гасел і риторики як код для своїх планів на майбутнє, в якому Китай поверне собі історичну велич імперської епохи, мовчазно підтримуваний країнами, які виступають проти "гегемонії США".

Для китайських науковців стрес-тестом цього нового світогляду є війна в Росії та Україні. Якщо США "програють" війну в Україні, це ще більше послабить їхній вплив, вважають китайські науковці.