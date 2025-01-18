Избранный президент США Дональд Трамп планирует признать криптовалюты одним из приоритетных направлений собственной политики с помощью отдельного указа, который предоставит немалые преференции участникам рынка.

Что известно о подготовке Трампом отдельной политики по криптовалюте

По информации издания, указ будет определять криптовалюту национальным императивом, призывая государственные учреждения сотрудничать с представителями этой сферы.

Кроме этого планируется создание консультативного совета по криптовалюте, который будет представлять политические интересы участников криптовалютного рынка.

Указ будет демонстрировать кардинальное изменение отношения властей США к криптовалютам, которые становились объектом резонансных расследований при президентстве Джо Байдена.

Биткоин

Отмечается, что за последние несколько лет федеральные агентства, среди которых Комиссия по ценным бумагам и биржам, передали в суды более 100 исполнительных исков против представителей сектора криптовалют.

В то же время банковские регуляторы усложняли взаимодействие криптовалютных компаний с финансовыми учреждениями.

Как Трамп хочет стимулировать экономику США за счет поддержки криптовалют

Источники издания отмечают, что сейчас обсуждается вопрос о приложении к указу распоряжения, согласно которому все государственные учреждения должны будут пересмотреть отношение к криптовалюте и приостановить существующие судебные иски против представителей этой сферы.

Отмена расследования против целого ряда криптовалютных компаний, в частности криптобиржи Binance, является одним из ключевых приоритетов для рынка цифровой валюты.

Вместе с тем в Трампе рассматривают вариант создания национального резерва биткоинов, который будет включать имеющиеся правительственные запасы этой криптовалюты.

Аналитики из Arkham отмечают, что в настоящее время правительство США имеет криптовалютные активы в биткоинах на сумму около 20 млрд долларов. Это то, что было конфисковано в рамках разных расследований.

После победы Трампа на выборах в США биткоин прибавил в цене почти на 50%.

В 2024 году токен подорожал более чем вдвое. По состоянию на 11:20 утра 17 января по нью-йоркскому времени он торговался с повышением почти на 5% по цене 104 тыс. 691 доллар.

Трамп пообещал издать множество указов, касающихся самых разных отраслей и вопросов в течение первых нескольких дней своего пребывания в должности.