Що відбувається з міжнародними резервами України — пояснення НБУ
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Економіка
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Що відбувається з міжнародними резервами України — пояснення НБУ

НБУ
НБУ прокоментував ситуацію з міжнародними резервами

Журналісти звернули увагу на те, що міжнародні резерви України у травні скоротилися на 4,6% і станом на 1 червня складають 44,5 млрд доларів. Як заявив Нацбанк, зменшення резервів стало наслідком валютних інтервенцій НБУ та боргових виплат в іноземній валюті. 

Головні тези:

  • НБУ наголошує, що наразі обсяг міжнародних резервів є більшим, ніж на початок року.
  • На валютні рахунки уряду в Національному банку в травні надійшло 1 357,1 млн дол. США. 

НБУ прокоментував ситуацію з міжнародними резервами

Регулятор звертає увагу на те, що останні операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики.

Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є більшим, ніж на початок року, та достатнім для збереження стійкості валютного ринку, — наголошує Нацбанк.

Окрім того, вказано, що на скорочення резервів вплинули одразу кілька факторів.

Насамперед йдеться про операції НБУ на валютному ринку України.

Так, регулятор продав на валютному ринку 2,962 млрд дол. та викупив до резервів 1,3 млн дол.

Інший чинник — надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу. На валютні рахунки уряду в Національному банку в травні надійшло 1,357 млрд доларів — від Європейського Союзу в межах ініціативи G7 ERA та від розміщення валютних ОВДП.

Також зазначається, що за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було виплачено 310,1 млн дол.

Ба більше, Київ сплатив МВФ 296,3 млн дол.

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