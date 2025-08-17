Зеленський ударив санкціями по Росії, Китаю і Білорусі
Зеленський ударив санкціями по Росії, Китаю і Білорусі

Офіс Президента України
Зеленський
17 серпня глава держави Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про нові персональні санкції. Цього разу під удар потрапили 39 росіян, 55 російських, білоруських та китайських компаній.

Головні тези:

  • Санкції стосуються ключових розробників ударних і FPV-дронів, постачальників електроніки з Китаю та Білорусі та центрів, які розробляють ШІ-рішення для дронів.
  • Серед осіб, що потрапили під санкції, – керівники російських оборонних підприємств.

Що відомо про нові санкції України

Цього разу під удар Києва потрапив військово-промисловий комплекс РФ, а саме виробники БпЛА з використанням ШІ та їхніх постачальників.

Йдеться про обмеження проти 39 фізичних осіб і 55 компаній (43 російські, 10 китайських, дві білоруські).

Серед них — ключові розробники ударних і FPV-дронів ("Zala Аеро", "Розумні птахи", КБ "Восток"), постачальники електроніки з Китаю та Білорусі, а також центри, що розробляють ШІ-рішення для дронів, зокрема "Нейролаб" та "Центр безпілотних систем і технологій".

Окрім того, вказано, що Зеленський ввів санкції проти десятків російських громадян, пов’язаних з оборонною сферою.

Серед них — генеральний директор оборонної компанії "Викор" генеральний директор ОКБ "Восток" Сергій Калуцький, гендиректор ТОВ "НЬЮТОН-ІТМ" Дмитро Аліханов та інші.

До переліку юридичних осіб увійшли російські оборонні підприємства, зокрема:

  • АТ "Військово-інженерна корпорація";

  • ТОВ "НПО "Тополь — Безпілотні технології"";

  • ФДБУ "Російська академія ракетних та артилерійських наук";

  • ТОВ "КБ "Восток"";

  • ТОВ "ІТЦ — Ньютон";

  • ТОВ "Альтєгріті";

  • ТОВ "Ньютон-ІТМ",

  • китайські та білоруські компанії, що постачають технології подвійного призначення й співпрацюють із російським ВПК.

