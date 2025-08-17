Зеленський ударив санкціями по Росії, Китаю і Білорусі

17 серпня глава держави Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про нові персональні санкції. Цього разу під удар потрапили 39 росіян, 55 російських, білоруських та китайських компаній.

Що відомо про нові санкції України

Цього разу під удар Києва потрапив військово-промисловий комплекс РФ, а саме виробники БпЛА з використанням ШІ та їхніх постачальників.

Йдеться про обмеження проти 39 фізичних осіб і 55 компаній (43 російські, 10 китайських, дві білоруські).

Серед них — ключові розробники ударних і FPV-дронів ("Zala Аеро", "Розумні птахи", КБ "Восток"), постачальники електроніки з Китаю та Білорусі, а також центри, що розробляють ШІ-рішення для дронів, зокрема "Нейролаб" та "Центр безпілотних систем і технологій".

Окрім того, вказано, що Зеленський ввів санкції проти десятків російських громадян, пов’язаних з оборонною сферою.

Серед них — генеральний директор оборонної компанії "Викор" генеральний директор ОКБ "Восток" Сергій Калуцький, гендиректор ТОВ "НЬЮТОН-ІТМ" Дмитро Аліханов та інші. Поширити

До переліку юридичних осіб увійшли російські оборонні підприємства, зокрема: