Встреча Трампа, Зеленского и Путина — какую дату выбрал президент США
Категория
Политика
Дата публикации

Встреча Трампа, Зеленского и Путина — какую дату выбрал президент США

Трамп
Источник:  Axios

Как удалось узнать изданию Axios, президент США Дональд Трамп намерен организовать трехстороннюю встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным уже в следующую пятницу, 22 августа.

Главные тезисы

  • Президент США уже объявил о своем решении Зеленскому.
  • Украинский лидер подтвердил, что готов ко встрече с Путиным.

Трамп хочет провести саммит как можно скорее

О своем решении глава Белого дома объявил во время разговора с Зеленским и европейскими лидерами после встречи с Путиным.

Как сообщили Axios два источника, Трамп сказал Зеленскому и другим участникам разговора, что хочет провести трехсторонний саммит "быстро" уже 22 августа.

Что важно понимать, российский диктатор публично не обязывался проводить такую встречу.

Во время беседы американский лидер и его специальный посланник Стив Виткофф рассказали Зеленскому и лидерам Европы о позиции Путина.

Как утверждают анонимные источники, глава Кремля требует от Украины отдать две из четырех областей, на которые претендует Россия (Донецкая и Луганская), и заморозить линию фронта в Херсонской и Запорожской.

Ни для кого не секрет, что Россия контролирует почти всю Луганскую область, но только около трех четвертей Донецкой.

