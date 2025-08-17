Встреча Трампа, Зеленского и Путина — какую дату выбрал президент США

Как удалось узнать изданию Axios, президент США Дональд Трамп намерен организовать трехстороннюю встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным уже в следующую пятницу, 22 августа.
Главные тезисы
- Президент США уже объявил о своем решении Зеленскому.
- Украинский лидер подтвердил, что готов ко встрече с Путиным.
Трамп хочет провести саммит как можно скорее
О своем решении глава Белого дома объявил во время разговора с Зеленским и европейскими лидерами после встречи с Путиным.
Что важно понимать, российский диктатор публично не обязывался проводить такую встречу.
Во время беседы американский лидер и его специальный посланник Стив Виткофф рассказали Зеленскому и лидерам Европы о позиции Путина.
Как утверждают анонимные источники, глава Кремля требует от Украины отдать две из четырех областей, на которые претендует Россия (Донецкая и Луганская), и заморозить линию фронта в Херсонской и Запорожской.
Ни для кого не секрет, что Россия контролирует почти всю Луганскую область, но только около трех четвертей Донецкой.
