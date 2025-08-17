Встреча Трампа, Зеленского и Путина — какую дату выбрал президент США

Как удалось узнать изданию Axios, президент США Дональд Трамп намерен организовать трехстороннюю встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным уже в следующую пятницу, 22 августа.

Трамп хочет провести саммит как можно скорее

О своем решении глава Белого дома объявил во время разговора с Зеленским и европейскими лидерами после встречи с Путиным.

Как сообщили Axios два источника, Трамп сказал Зеленскому и другим участникам разговора, что хочет провести трехсторонний саммит "быстро" уже 22 августа. Поделиться

Что важно понимать, российский диктатор публично не обязывался проводить такую встречу.

Во время беседы американский лидер и его специальный посланник Стив Виткофф рассказали Зеленскому и лидерам Европы о позиции Путина.

Как утверждают анонимные источники, глава Кремля требует от Украины отдать две из четырех областей, на которые претендует Россия (Донецкая и Луганская), и заморозить линию фронта в Херсонской и Запорожской.