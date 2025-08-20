Трамп устроил разборки с Орбаном из-за Украины — что произошло

Как удалось узнать Bloomberg, американский лидер Дональд Трамп недавно потребовал от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана объяснений, почему тот препятствует вступлению Украины в Европейский союз.
Главные тезисы
- Эти переговоры были тайными, поскольку о них не сообщали публично.
- Орбан заявил, что готов принять встречу Зеленского и Путина.
Что известно о переговорах Трампа и Орбана касательно Украины
Согласно данным журналистов, они прошли 18 августа после встречи президента США с лидерами Европы в Белом доме.
Именно последние пожаловались Дональду Трампу, что Виктор Орбан без веских причин блокирует евроинтеграцию Украины.
Почти сразу же американский лидер решил выяснить отношения с премьер-министром Венгрии.
Конкретные детали этих переговоров пока не раскрываются.
По словам инсайдеров, во время разговора с Трампом Орбан также выразил заинтересованность в принятии саммита украинского лидера Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.
Что важно понимать, сам лидер Венгрии публично не говорил о разговоре с президентом США, однако он выступает против связывания членства Украины в ЕС с вопросами гарантий безопасности для нее.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-