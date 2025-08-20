Трамп устроил разборки с Орбаном из-за Украины — что произошло

Как удалось узнать Bloomberg, американский лидер Дональд Трамп недавно потребовал от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана объяснений, почему тот препятствует вступлению Украины в Европейский союз.

Что известно о переговорах Трампа и Орбана касательно Украины

Согласно данным журналистов, они прошли 18 августа после встречи президента США с лидерами Европы в Белом доме.

Именно последние пожаловались Дональду Трампу, что Виктор Орбан без веских причин блокирует евроинтеграцию Украины.

Почти сразу же американский лидер решил выяснить отношения с премьер-министром Венгрии.

Звонок венгерскому премьеру состоялся после дополнительной незапланированной встречи лидеров ЕС в Овальном кабинете, — сообщает агентство. Поделиться

Конкретные детали этих переговоров пока не раскрываются.

По словам инсайдеров, во время разговора с Трампом Орбан также выразил заинтересованность в принятии саммита украинского лидера Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Что важно понимать, сам лидер Венгрии публично не говорил о разговоре с президентом США, однако он выступает против связывания членства Украины в ЕС с вопросами гарантий безопасности для нее.