Дональд Трамп накинувся на ексочільника країни Джо Байдена через заборону Україні бити наданою США зброєю по Росії.
Головні тези:
- Трамп виступив проти рішення Байдена заборонити Україні використовувати американську зброю проти Росії для ураження військових об’єктів.
- Він вважає, що без можливості вести атаку на країну-агресора, перемога в конфлікті майже неможлива.
- Трамп звинуватив Байдена в корупції та некомпетентності через обмеження України лише обороняти себе.
Трамп критикує Байдена через його рішення щодо України
Трамп розкритикував політику адміністрації Байдена за те, що вони не дозволяли бити Україні американською зброєю вглиб Росії для ураження військових об’єктів країни-агресорки.
Трамп звинуватив Байдена у корупції та некомпетентності через те, що не дозволив Україні боротися, а лише захищатися.
