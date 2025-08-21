Трамп розкритикував Байдена через заборону Україні бити американською зброєю по РФ

Дуже важко, якщо не неможливо, виграти війну, не завдаючи ударів по країні-агресору. Це як велика спортивна команда з фантастичним захистом, якій не дозволяють грати в атаку. Шансів на перемогу немає! Так само і з Україною та Росією.