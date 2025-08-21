Трамп розкритикував Байдена через заборону Україні бити американською зброєю по РФ
Трамп розкритикував Байдена через заборону Україні бити американською зброєю по РФ

Трамп
Read in English
Джерело:  УНІАН

Дональд Трамп накинувся на ексочільника країни Джо Байдена через заборону Україні бити наданою США зброєю по Росії.

Головні тези:

  • Трамп виступив проти рішення Байдена заборонити Україні використовувати американську зброю проти Росії для ураження військових об’єктів.
  • Він вважає, що без можливості вести атаку на країну-агресора, перемога в конфлікті майже неможлива.
  • Трамп звинуватив Байдена в корупції та некомпетентності через обмеження України лише обороняти себе.

Трамп критикує Байдена через його рішення щодо України

Трамп розкритикував політику адміністрації Байдена за те, що вони не дозволяли бити Україні американською зброєю вглиб Росії для ураження військових об’єктів країни-агресорки.

Дуже важко, якщо не неможливо, виграти війну, не завдаючи ударів по країні-агресору. Це як велика спортивна команда з фантастичним захистом, якій не дозволяють грати в атаку. Шансів на перемогу немає! Так само і з Україною та Росією.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Трамп звинуватив Байдена у корупції та некомпетентності через те, що не дозволив Україні боротися, а лише захищатися.

Пост Трампа

Як це спрацювало? У будь-якому випадку, цієї війни ніколи б не було, якби я був Президентом — жодного шансу. Попереду цікаві часи!!!

Більше по темі

