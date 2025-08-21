Где может состояться встреча Зеленского и Путина — позиция Украины

Вероятная встреча с российским главой Владимиром Путиным, а также президентом США Дональдом Трампом может состояться в одной из нейтральных стран Европы — Швейцарии, Австрии или Турции.
Главные тезисы
- Возможная встреча Зеленского и Путина может состояться в нейтральной стране Европы.
- Украина рассматривает Швейцарию, Австрию и Турцию как возможные места для переговоров.
- Зеленский подчеркнул важность проведения встречи на нейтральной территории из-за военных действий на Украине.
Зеленский ответил насчет места встречи с Путиным
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, состоявшегося 20 августа.
Он подчеркнул, что против возможности организовать переговоры в российской столице.
Встречи в Москве не могут быть.
По его словам, непростым выбором места встречи является и Будапешт.
