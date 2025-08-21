Где может состояться встреча Зеленского и Путина — позиция Украины
Где может состояться встреча Зеленского и Путина — позиция Украины

Зеленский
Источник:  Укринформ

Вероятная встреча с российским главой Владимиром Путиным, а также президентом США Дональдом Трампом может состояться в одной из нейтральных стран Европы — Швейцарии, Австрии или Турции.

  • Возможная встреча Зеленского и Путина может состояться в нейтральной стране Европы.
  • Украина рассматривает Швейцарию, Австрию и Турцию как возможные места для переговоров.
  • Зеленский подчеркнул важность проведения встречи на нейтральной территории из-за военных действий на Украине.

Зеленский ответил насчет места встречи с Путиным

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, состоявшегося 20 августа.

Мы считаем, что справедливо, и это отмечали европейцы, чтобы встреча (лидеров Украины, США и России — ред.) была в нейтральной Европе. Потому что война в Украине и на Европейском континенте. Я сказал, что мы соглашаемся. Швейцария, Австрия — мы соглашаемся. Турция? Турция для нас — это страна НАТО и часть Европы. И мы не против.

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент Украины

Он подчеркнул, что против возможности организовать переговоры в российской столице.

Встречи в Москве не могут быть.

По его словам, непростым выбором места встречи является и Будапешт.

Что касается Будапешта как площадки, мне кажется, что сегодня это непросто. Это непросто, потому что есть единение всех стран Европы по поддержке Украины во время этой войны. И честно скажем, что Будапешт нас не поддерживал. Я не говорю, что политика Орбана была против Украины, но против поддержки Украины.

