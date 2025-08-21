Где может состояться встреча Зеленского и Путина — позиция Украины

Что касается Будапешта как площадки, мне кажется, что сегодня это непросто. Это непросто, потому что есть единение всех стран Европы по поддержке Украины во время этой войны. И честно скажем, что Будапешт нас не поддерживал. Я не говорю, что политика Орбана была против Украины, но против поддержки Украины.