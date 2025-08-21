Де може відбутися зустріч Зеленського і Путіна — позиція України

Ймовірна зустріч з російським очільником Володимиром Путіним, а також із президентом США Дональдом Трампом може відбутися в одній із нейтральних країн Європи — Швейцарії, Австрії чи Туреччині.
Головні тези:
- Зеленський розглядає можливість зустрічі з Путіним у нейтральних країнах Європи.
- Можливі місця переговорів включають Швейцарію, Австрію та Туреччину.
- Україна відкрита для проведення зустрічі в Туреччині, яка є країною НАТО.
Зеленський дав відповідь щодо місця зустрічі з Путіним
Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, що відбулося 20 серпня.
Він водночас наголосив, що проти можливості організувати переговори у російській столиці.
Зустрічі у Москві не може бути.
За його словами, «непростим» вибором місця зустрічі є й Будапешт.
