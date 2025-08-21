Де може відбутися зустріч Зеленського і Путіна — позиція України

Ймовірна зустріч з російським очільником Володимиром Путіним, а також із президентом США Дональдом Трампом може відбутися в одній із нейтральних країн Європи — Швейцарії, Австрії чи Туреччині.

Зеленський дав відповідь щодо місця зустрічі з Путіним

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, що відбулося 20 серпня.

Ми вважаємо, що справедливо, і на цьому наголошували європейці, щоб зустріч (лідерів України, США та Росії — ред.) була в нейтральній Європі. Бо війна в Україні і на Європейському континенті. Я сказав, що ми погоджуємося. Швейцарія, Австрія — ми погоджуємося. Туреччина? Туреччина для нас — це країна НАТО і частина Європи. І ми не проти. Володимир Зеленський Президент України

Він водночас наголосив, що проти можливості організувати переговори у російській столиці.

Зустрічі у Москві не може бути.

За його словами, «непростим» вибором місця зустрічі є й Будапешт.