Як повернути Путіна за стіл переговорів щодо України — аналітики назвали єдиний "козир" Трампа

У Трампа в кишені є законопроєкт, який може бути використаний, щоб змусити Путіна повернутися за стіл переговорів.

Яким є єдиний “козир” Трампа, щоб повернути Путіна за стіл перемовин?

Після всієї театральності, оптимістичних заяв і нагадування про виняткову здатність американського президента Дональда Трампа до скликання зустрічей, війна РФ проти України триває.

Як написав у статті оглядач Politico Джонатан Мартін, нереалістично очікувати голлівудського завершення війни після пари самітів. Однак важко ігнорувати й те, що єдина зміна полягає в тому, що Трамп більше не вимагає від РФ припинення вогню.

Також за підсумками зустрічі Трампа з нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним стало зрозуміло, що РФ більше не стикається із загрозою жорстких американських санкцій.

У зв'язку з цим Мартін висловив сумнів, що навіть перша зустріч Трампа, Зеленського і Путіна відбудеться без того, що від самого початку привабило кремлівського правителя до Анкоріджа: загрози подальшого збитку для військової економіки РФ.

Без цього тиску і наслідків, які могли б виникнути внаслідок бездіяльності, Путін, звільнившись від вимоги припинення вогню, продовжуватиме війну і зволікатиме з дипломатичними зусиллями.

Чому б не висунути ультиматум, що якщо Путін не візьме участі у зустрічах до 15 вересня — Росія зіштовхнеться з хвилею нових санкцій, поставив запитання журналіст.

І цього разу це буде повний пакет вторинних санкцій, що мають юридичну силу, завдяки законопроєкту Ліндсі Грема і Річарда Блюменталя, який запроваджує санкції проти торгових партнерів Росії.

Двопартійний дует просуває свій законопроєкт уже кілька місяців, але Трамп воліє формувати власну зовнішню політику, а не дозволяти Конгресу. Однак тут у Трампа є можливість залучити ст. 1, нехай і здебільшого виключно для дипломатичного тиску.

Він зможе сказати, що не блокуватиме законопроєкт Грема-Блюменталя, якщо Путін поставить його в незручне становище, відмовившись сісти за стіл переговорів із Зеленським.

Зараз саме час для Трампа повернути законопроєкт.

Журналіст наголосив, що якщо до кінця літа зустріч Путіна і Зеленського так і не буде заплановано, стане зрозуміло, що Трампа обдурили. І стане настільки ж очевидно, що його умовлянь було недостатньо.

Путін не хоче укладати угоду заради американського президента, проте його можуть підштовхнути до укладення угоди, якщо Трамп повернеться до своєї позиції початку літа і візьме до рук кийок.

Оглядач зазначив, що якщо санкційного тиску немає, то найкращим способом повернути Путіна до переговорів буде те, що вже спрацювало і чим Путін користується: сила.