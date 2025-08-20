Як повернути Путіна за стіл переговорів щодо України — аналітики назвали єдиний "козир" Трампа
Категорія
Політика
Дата публікації

Як повернути Путіна за стіл переговорів щодо України — аналітики назвали єдиний "козир" Трампа

Трамп
Read in English
Джерело:  Politico

У Трампа в кишені є законопроєкт, який може бути використаний, щоб змусити Путіна повернутися за стіл переговорів.

Головні тези:

  • Трамп має законопроєкт, який може використати для змусити Путіна повернутися за переговорний стіл.
  • Відсутність санкційного тиску ускладнює переговорний процес; можливість запровадження нових санкцій може стимулювати позитивні зміни.
  • Важливе значення має дипломатичний тиск і силові методи для повернення Путіна до переговорів.

Яким є єдиний “козир” Трампа, щоб повернути Путіна за стіл перемовин?

Після всієї театральності, оптимістичних заяв і нагадування про виняткову здатність американського президента Дональда Трампа до скликання зустрічей, війна РФ проти України триває.

Як написав у статті оглядач Politico Джонатан Мартін, нереалістично очікувати голлівудського завершення війни після пари самітів. Однак важко ігнорувати й те, що єдина зміна полягає в тому, що Трамп більше не вимагає від РФ припинення вогню.

Також за підсумками зустрічі Трампа з нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним стало зрозуміло, що РФ більше не стикається із загрозою жорстких американських санкцій.

У зв'язку з цим Мартін висловив сумнів, що навіть перша зустріч Трампа, Зеленського і Путіна відбудеться без того, що від самого початку привабило кремлівського правителя до Анкоріджа: загрози подальшого збитку для військової економіки РФ.

Без цього тиску і наслідків, які могли б виникнути внаслідок бездіяльності, Путін, звільнившись від вимоги припинення вогню, продовжуватиме війну і зволікатиме з дипломатичними зусиллями.

Чому б не висунути ультиматум, що якщо Путін не візьме участі у зустрічах до 15 вересня — Росія зіштовхнеться з хвилею нових санкцій, поставив запитання журналіст.

І цього разу це буде повний пакет вторинних санкцій, що мають юридичну силу, завдяки законопроєкту Ліндсі Грема і Річарда Блюменталя, який запроваджує санкції проти торгових партнерів Росії.

Двопартійний дует просуває свій законопроєкт уже кілька місяців, але Трамп воліє формувати власну зовнішню політику, а не дозволяти Конгресу. Однак тут у Трампа є можливість залучити ст. 1, нехай і здебільшого виключно для дипломатичного тиску.

Він зможе сказати, що не блокуватиме законопроєкт Грема-Блюменталя, якщо Путін поставить його в незручне становище, відмовившись сісти за стіл переговорів із Зеленським.

Зараз саме час для Трампа повернути законопроєкт.

Журналіст наголосив, що якщо до кінця літа зустріч Путіна і Зеленського так і не буде заплановано, стане зрозуміло, що Трампа обдурили. І стане настільки ж очевидно, що його умовлянь було недостатньо.

Путін не хоче укладати угоду заради американського президента, проте його можуть підштовхнути до укладення угоди, якщо Трамп повернеться до своєї позиції початку літа і візьме до рук кийок.

Оглядач зазначив, що якщо санкційного тиску немає, то найкращим способом повернути Путіна до переговорів буде те, що вже спрацювало і чим Путін користується: сила.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Швейцарія звернулася до Путіна з пропозицією після рішення Трампа
Ігнаціо Кассіс
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Ми готові". Трамп ухвалив довгоочікуване рішення щодо України
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп розкрив свою мотивацію у завершенні війни Росії проти України
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?