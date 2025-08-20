У Трампа в кармане есть законопроект, который может быть использован, чтобы вынудить Путина вернуться за стол переговоров.
Главные тезисы
- Законопроект Трампа может вынудить Путина вернуться за стол переговоров по Украине.
- Отсутствие санкционного давления усложняет переговорный процесс между странами.
- Дипломатическое давление и силовые методы играют ключевую роль во возвращению Путина к переговорам.
Каков единственный "козырь" Трампа, чтобы вернуть Путина за стол переговоров?
После всей театральности, оптимистичных заявлений и напоминания об исключительной способности американского президента Дональда Трампа к созыву встреч война РФ против Украины продолжается.
Как написал в статье обозреватель Politico Джонатан Мартин, нереалистично ждать голливудского завершения войны после пары саммитов. Однако трудно игнорировать и то, что единственное изменение состоит в том, что Трамп больше не требует от РФ прекращения огня.
Также по итогам встречи Трампа с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным стало ясно, что Россия больше не сталкивается с угрозой жестких американских санкций.
В этой связи Мартин выразил сомнение, что даже первая встреча Трампа, Зеленского и Путина состоится без того, что изначально привлекло кремлевского правителя к Анкориджу: угрозы дальнейшего ущерба для военной экономики РФ.
Почему бы не выдвинуть ультиматум, если Путин не примет участия во встречах до 15 сентября — Россия столкнется с волной новых санкций, задал вопрос журналист.
И в этот раз это будет полный пакет вторичных санкций, имеющих юридическую силу, благодаря законопроекту Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя, вводящего санкции против торговых партнеров России.
Двухпартийный дуэт продвигает свой законопроект уже несколько месяцев, но Трамп предпочитает формировать собственную внешнюю политику, а не разрешать Конгрессу. Однако здесь у Трампа есть возможность привлечь ст. 1, пусть и в основном исключительно для дипломатического давления.
Он сможет сказать, что не будет блокировать законопроект Грэм-Блюменталя, если Путин поставит его в неудобное положение, отказавшись сесть за стол переговоров с Зеленским.
Журналист подчеркнул, что если до конца лета встреча Путина и Зеленского так и не будет запланирована, станет ясно, что Трампа обманули. И станет столь же очевидно, что его уговоров было недостаточно.
Путин не хочет заключать соглашение ради американского президента, однако его могут подтолкнуть к заключению соглашения, если Трамп вернется к своей позиции начала лета и возьмет в руки дубинку.
Обозреватель отметил, что если санкционного давления нет, то лучшим способом вернуть Путина к переговорам будет то, что уже сработало и чем пользуется Путин: сила.
