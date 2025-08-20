У Трампа в кармане есть законопроект, который может быть использован, чтобы вынудить Путина вернуться за стол переговоров.

Каков единственный "козырь" Трампа, чтобы вернуть Путина за стол переговоров?

После всей театральности, оптимистичных заявлений и напоминания об исключительной способности американского президента Дональда Трампа к созыву встреч война РФ против Украины продолжается.

Как написал в статье обозреватель Politico Джонатан Мартин, нереалистично ждать голливудского завершения войны после пары саммитов. Однако трудно игнорировать и то, что единственное изменение состоит в том, что Трамп больше не требует от РФ прекращения огня.

Также по итогам встречи Трампа с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным стало ясно, что Россия больше не сталкивается с угрозой жестких американских санкций.

В этой связи Мартин выразил сомнение, что даже первая встреча Трампа, Зеленского и Путина состоится без того, что изначально привлекло кремлевского правителя к Анкориджу: угрозы дальнейшего ущерба для военной экономики РФ.

Без этого давления и последствий, которые могли бы возникнуть в результате бездействия, Путин, освободившись от требования прекращения огня, будет продолжать войну и медлить с дипломатическими усилиями.

Почему бы не выдвинуть ультиматум, если Путин не примет участия во встречах до 15 сентября — Россия столкнется с волной новых санкций, задал вопрос журналист.

И в этот раз это будет полный пакет вторичных санкций, имеющих юридическую силу, благодаря законопроекту Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя, вводящего санкции против торговых партнеров России.

Двухпартийный дуэт продвигает свой законопроект уже несколько месяцев, но Трамп предпочитает формировать собственную внешнюю политику, а не разрешать Конгрессу. Однако здесь у Трампа есть возможность привлечь ст. 1, пусть и в основном исключительно для дипломатического давления.

Он сможет сказать, что не будет блокировать законопроект Грэм-Блюменталя, если Путин поставит его в неудобное положение, отказавшись сесть за стол переговоров с Зеленским.

Сейчас самое время для Трампа вернуть законопроект.

Журналист подчеркнул, что если до конца лета встреча Путина и Зеленского так и не будет запланирована, станет ясно, что Трампа обманули. И станет столь же очевидно, что его уговоров было недостаточно.

Путин не хочет заключать соглашение ради американского президента, однако его могут подтолкнуть к заключению соглашения, если Трамп вернется к своей позиции начала лета и возьмет в руки дубинку.

Обозреватель отметил, что если санкционного давления нет, то лучшим способом вернуть Путина к переговорам будет то, что уже сработало и чем пользуется Путин: сила.