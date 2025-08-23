Загинув пілот винищувача МіГ-29 Сергій Бондар

Уночі 23 серпня 2025 року загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Бондар Сергій Вікторович. Йому було лише 46 років.

Україна втратила ще одного пілота

Про ще одну трагічну втрату повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

За її словами, Сергій Бондар загинув після виконання бойового завдання:

Уночі 23 серпня 2025 року, після виконання бойового завдання при заході на посадку, загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Бондар Сергій Вікторович, 1979 р.н, — йдеться в офіційному повідомленні.

Окрім того, наголошується, що причини та обставини катастрофи встановлюються.

Вони будуть публічно оголошені згодом.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким... — вказано в заяві Повітряних сил ЗСУ.

Фото: скриншот

Нагадаємо, МіГ-29 (кодове ім'я НАТО: Fulcrum) — багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління.