Загинув пілот винищувача МіГ-29 Сергій Бондар
Категорія
Україна
Дата публікації

Загинув пілот винищувача МіГ-29 Сергій Бондар

Повітряні Сили ЗСУ
Україна втратила ще одного пілота
Read in English

Уночі 23 серпня 2025 року загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Бондар Сергій Вікторович. Йому було лише 46 років.

Головні тези:

  • Український пілот загинув при заході на посадку.
  • Обставини та причини трагедії наразі з'ясовуються й будуть оголошені згодом.

Україна втратила ще одного пілота

Про ще одну трагічну втрату повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

За її словами, Сергій Бондар загинув після виконання бойового завдання:

Уночі 23 серпня 2025 року, після виконання бойового завдання при заході на посадку, загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Бондар Сергій Вікторович, 1979 р.н, — йдеться в офіційному повідомленні.

Окрім того, наголошується, що причини та обставини катастрофи встановлюються.

Вони будуть публічно оголошені згодом.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким... — вказано в заяві Повітряних сил ЗСУ.

Фото: скриншот

Нагадаємо, МіГ-29 (кодове ім'я НАТО: Fulcrum) — багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління.

Був основним багатоцільовим винищувачем країн Варшавського договору та СРСР впродовж 80-х років XX ст. Нині перебуває на озброєнні багатьох країн світу, зокрема й України.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Інсайдери розкрили задум Путіна щодо контролю над Донеччиною
Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Де може відбутися зустріч Зеленського і Путіна — позиція України
Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп розкритикував Байдена через заборону Україні бити американською зброєю по РФ
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?