Загинув пілот винищувача МіГ-29 Сергій Бондар

Уночі 23 серпня 2025 року загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Бондар Сергій Вікторович. Йому було лише 46 років.
Головні тези:
- Український пілот загинув при заході на посадку.
- Обставини та причини трагедії наразі з'ясовуються й будуть оголошені згодом.
Україна втратила ще одного пілота
Про ще одну трагічну втрату повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.
За її словами, Сергій Бондар загинув після виконання бойового завдання:
Окрім того, наголошується, що причини та обставини катастрофи встановлюються.
Вони будуть публічно оголошені згодом.
Нагадаємо, МіГ-29 (кодове ім'я НАТО: Fulcrum) — багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління.
Був основним багатоцільовим винищувачем країн Варшавського договору та СРСР впродовж 80-х років XX ст. Нині перебуває на озброєнні багатьох країн світу, зокрема й України.
