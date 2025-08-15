Інсайдери розкрили задум Путіна щодо контролю над Донеччиною

Причиною, чому нелегітимний президент РФ Володимир Путін запропонував обмін територіями на сході України, є бажання російського президента відновити війну навіть за умови тимчасово перемирʼя.

Путін зробить Донеччину плацдармом для наступу на всю Україну

Росія хоче отримати контроль над Донеччиною. Водночас, деякі витоки свідчать про можливість поступок РФ в Херсонській та Запорізькій областях.

Причиною такого бажання Путіна є те, що Україна з 2014 року створила в Донецькій області 50-кілометрову фортечну смугу з сильно укріплених міст, селищ і оборонних укріплень. І попри багаторічні зусилля, росіянам так і не вдалося її прорвати.

З посиланням на Інститут вивчення війни журналісти зазначають, що за поточної тенденції, росіянам "знадобиться кілька років", аби прорвати оборону.

І тому Путін через переговори з Трампом намагається досягти того, чого він не може досягти на полі бою.

Якщо Путіну вдасться отримати контроль над усією Донеччиною через переговори, то це покращить російське становище для наступу на Харківщину та Дніпропетровщину, вважають журналісти. Натомість Україна повинна буде поспіхом створювати нові оборонні лінії, зокрема там, де це не вигідно.