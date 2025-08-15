Инсайдеры раскрыли замысел Путина насчет контроля над Донеччиной
Инсайдеры раскрыли замысел Путина насчет контроля над Донеччиной

Путин
Источник:  The Wall Street Journal

Причиной, почему нелегитимный президент РФ Владимир Путин предложил обмен территориями на востоке Украины, есть желание российского президента возобновить войну даже при временно перемирии.

Главные тезисы

  • Путин планирует использовать Донбасс в качестве плацдарма для наступления на всю Украину, исследователи считают, что это может улучшить российское положение для дальнейших наступлений.
  • Россия пытается получить контроль над Донбассом через переговоры, что может привести к ускоренному созданию новых оборонительных линий в Украине.

Путин сделает Донетчину плацдармом для наступления на всю Украину

Россия хочет получить контроль над Донбасом. В то же время некоторые истоки свидетельствуют о возможности уступок РФ в Херсонской и Запорожской областях.

Причиной такого желания Путина является то, что Украина с 2014 года создала в Донецкой области 50-километровую крепостную полосу из сильно укрепленных городов, поселков и оборонных укреплений. И, несмотря на многолетние усилия, россиянам так и не удалось ее прорвать.

Со ссылкой на Институт изучения войны журналисты отмечают, что при текущей тенденции россиянам понадобится несколько лет, чтобы прорвать оборону.

И потому Путин из-за переговоров с Трампом пытается добиться того, чего он не может достичь на поле боя.

Если Путину удастся получить контроль над всей Донбасс через переговоры, то это улучшит российское положение для наступления на Харьковщину и Днепропетровщину, считают журналисты. Украина должна будет в спешке создавать новые оборонные линии, в частности там, где это не выгодно.

Все это повод для Трампа быть осторожным в отношении российского президента, который обещает уступки, которые на самом деле это попытки получить стратегическое преимущество. Это также повод для того, чтобы Украина присутствовала в зале, где проходят переговоры.

