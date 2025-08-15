Причиной, почему нелегитимный президент РФ Владимир Путин предложил обмен территориями на востоке Украины, есть желание российского президента возобновить войну даже при временно перемирии.

Путин сделает Донетчину плацдармом для наступления на всю Украину

Россия хочет получить контроль над Донбасом. В то же время некоторые истоки свидетельствуют о возможности уступок РФ в Херсонской и Запорожской областях.

Причиной такого желания Путина является то, что Украина с 2014 года создала в Донецкой области 50-километровую крепостную полосу из сильно укрепленных городов, поселков и оборонных укреплений. И, несмотря на многолетние усилия, россиянам так и не удалось ее прорвать.

Со ссылкой на Институт изучения войны журналисты отмечают, что при текущей тенденции россиянам понадобится несколько лет, чтобы прорвать оборону.

И потому Путин из-за переговоров с Трампом пытается добиться того, чего он не может достичь на поле боя.

Если Путину удастся получить контроль над всей Донбасс через переговоры, то это улучшит российское положение для наступления на Харьковщину и Днепропетровщину, считают журналисты. Украина должна будет в спешке создавать новые оборонные линии, в частности там, где это не выгодно.