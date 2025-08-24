Російський винищувач МіГ-29 потужно "атакував" стовп у Єревані — відео

У Єревані російський винищувач МіГ-29 зіткнувся зі стовпом. Про це пишуть вірменські ЗМІ. Інцидент стався в ніч на 24 серпня.

Ще один пілот російського МіГ-29 продемонстрував свою “майстерність”

Відео з аварією російського винищувача активно ширяться у мережі.

За словами очевидців, літак під час транспортування проспектом Аршакуняц зіткнувся зі стовпом, після чого врізався в огорожу на дорозі.

За попередніми даними, постраждалих внаслідок аварії немає.

Окрім того, повідомляється, що патрульні та співробітники Військової поліції Міністерства оборони Вірменії перекрили рух на ділянці дороги до аеропорту Еребуні.

Видання "Мілітарний" звертає увагу на те, що цього разу в авіатрощу потрапив винищувач МіГ-29А з бортовим номером "15 червоний" (RF-92181, заводський номер 2960526360) 1989 року виробництва.

Також повідомляється, що він дислокований на 3624-й авіабазі Еребуні у межах ОДКБ.

Що важливо розуміти, ця авіабаза стала останнім місцем служби винищувачів МіГ-29А, які повітряно-космічні сили Росії активно списують.