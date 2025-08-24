Російський винищувач МіГ-29 потужно "атакував" стовп у Єревані — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Російський винищувач МіГ-29 потужно "атакував" стовп у Єревані — відео

МіГ-29
Read in English
Джерело:  online.ua

У Єревані російський винищувач МіГ-29 зіткнувся зі стовпом. Про це пишуть вірменські ЗМІ. Інцидент стався в ніч на 24 серпня.

Головні тези:

  • Ще один російський винищувач МіГ-29 опинився в ганебній ситуації.
  • Згідно з останніми даними, внаслідок аварії ніхто не постраждав.

Ще один пілот російського МіГ-29 продемонстрував свою “майстерність”

Відео з аварією російського винищувача активно ширяться у мережі.

За словами очевидців, літак під час транспортування проспектом Аршакуняц зіткнувся зі стовпом, після чого врізався в огорожу на дорозі.

За попередніми даними, постраждалих внаслідок аварії немає.

Окрім того, повідомляється, що патрульні та співробітники Військової поліції Міністерства оборони Вірменії перекрили рух на ділянці дороги до аеропорту Еребуні.

Видання "Мілітарний" звертає увагу на те, що цього разу в авіатрощу потрапив винищувач МіГ-29А з бортовим номером "15 червоний" (RF-92181, заводський номер 2960526360) 1989 року виробництва.

Також повідомляється, що він дислокований на 3624-й авіабазі Еребуні у межах ОДКБ.

Що важливо розуміти, ця авіабаза стала останнім місцем служби винищувачів МіГ-29А, які повітряно-космічні сили Росії активно списують.

Не виключено, що на момент аварії літак транспортували після зняття з озброєння, оскільки востаннє він був помічений у повітрі ще у 2022 році, — наголошують журналісти.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Польщі оцінили ймовірність надання Україні МіГ-29
Україна все ще має шанс отримати МіГ-29
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Український пілот Міг-29 у бою знищив російський шахед — відео
Повітряні Сили ЗСУ
МіГ-29
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Загинув пілот винищувача МіГ-29 Сергій Бондар
Повітряні Сили ЗСУ
Україна втратила ще одного пілота

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?