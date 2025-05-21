Український пілот Міг-29 у бою знищив російський шахед — відео

Російська армія майже кожної ночі атакує території України ударними дронами типу "Шахед". Їм дає відсіч українська авіація.
Головні тези:
- Український пілот Міг-29 показав відео знищення російського шахеда під час відбиття масованого авіаційного удару.
- Yellowtail — відомий льотчик, готовий за бойовим наказом захищати рідну землю від ворожих ударів з повітря.
- Для відбиття ворожих ракетно-авіаційних ударів по Україні використовуються усі сили і засоби повітряного командування.
Пілот Міг-29 знищив у бою шахед РФ
На відео показано нічну бойову роботу льотчика Yellowtail з борта винищувача МіГ-29.
А зокрема — знищення ворожого ударного дрона типу "Шахед" під час відбиття російського масованого авіаційного удару по інфраструктурі України.
Як розповіли у Повітряних силах, Yellowtail — льотчик бригади тактичної авіації Повітряне командування "Захід".
Варто зауважити, що для відбиття ворожих ракетно-авіаційних ударів по Україні залучаються усі сили і засоби повітряного командування: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби та за необхідності — винищувальна авіація.
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