Український пілот Міг-29 у бою знищив російський шахед — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Український пілот Міг-29 у бою знищив російський шахед — відео

Повітряні Сили ЗСУ
МіГ-29

Російська армія майже кожної ночі атакує території України ударними дронами типу "Шахед". Їм дає відсіч українська авіація.

Головні тези:

  • Український пілот Міг-29 показав відео знищення російського шахеда під час відбиття масованого авіаційного удару.
  • Yellowtail — відомий льотчик, готовий за бойовим наказом захищати рідну землю від ворожих ударів з повітря.
  • Для відбиття ворожих ракетно-авіаційних ударів по Україні використовуються усі сили і засоби повітряного командування.

Пілот Міг-29 знищив у бою шахед РФ

На відео показано нічну бойову роботу льотчика Yellowtail з борта винищувача МіГ-29.

А зокрема — знищення ворожого ударного дрона типу "Шахед" під час відбиття російського масованого авіаційного удару по інфраструктурі України.

Як розповіли у Повітряних силах, Yellowtail — льотчик бригади тактичної авіації Повітряне командування "Захід".

Він постійно готовий за бойовим наказом підняти бойову машину в небо для захисту рідної землі від ворожих ударів з повітря. На його бойовому рахунку більше сотні бойових вильотів.

Варто зауважити, що для відбиття ворожих ракетно-авіаційних ударів по Україні залучаються усі сили і засоби повітряного командування: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби та за необхідності — винищувальна авіація.

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