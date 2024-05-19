Українські льотчики показали в строю рідкісний Мі-24ВП

16 окрема бригада армійської авіації "Броди" опублікувала на своїй сторінці у Facebook допис зі світлиною, на якій можна побачити процес підготовки одного з "бортів" до бойового вильоту. Особливість цієї публікації в тому, що на фотографії зображений ударний гелікоптер у варіанті Мі-24ВП, який є досить рідкісним для українських військ. Також він вперше з початку повномасштабної війни фігурує на офіційному фото.
Що відомо про використання рідкісного Мі-24ВП
За словами журналістів, наразі невідомо, коли та де була зроблена ця світлина, проте вже достатньо того, що рідкісний Мі-24ВП з'явився у кадрі.
Особливість цього гелікоптера полягає в одному з його елементів озброєння — наявність рухомої гарматної установки НППУ-24 із двоствольною авіаційною гарматою ГШ-23Л, боєзапас складає 460 пострілів, темп ведення вогню — 3500 пострілів на хвилину.
Також за деякими даними Мі-24ВП відрізняється здатністю застосовувати ракети "повітря-повітря" Р-60М для захисту від повітряних цілей на малих дальностях.
Швидше за все, таке фото від пресслужби бригади було зроблено ще до лютого 2022 року, адже гелікоптери такої модифікації для ЗСУ в межах допомоги від союзників не передавались.
Що відомо про використання авіації
Раніше генеральний директор Turkish Aerospace Industries (TAI) Темел Котіл заявив, що турецький винищувач кращий за американський F-35.
Котіл додав, що Туреччина планує до 2028 року поставити своїм Повітряним силам 20 таких винищувачів, а в період з 2030 по 2033 рік — їхня кількість буде ще більшою.
Також стало відомо, що на Донбасі було збито російський штурмовий літак Су-25.
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