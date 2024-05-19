Українські льотчики показали в строю рідкісний Мі-24ВП

16 окрема бригада армійської авіації "Броди" опублікувала на своїй сторінці у Facebook допис зі світлиною, на якій можна побачити процес підготовки одного з "бортів" до бойового вильоту. Особливість цієї публікації в тому, що на фотографії зображений ударний гелікоптер у варіанті Мі-24ВП, який є досить рідкісним для українських військ. Також він вперше з початку повномасштабної війни фігурує на офіційному фото.

Що відомо про використання рідкісного Мі-24ВП

За словами журналістів, наразі невідомо, коли та де була зроблена ця світлина, проте вже достатньо того, що рідкісний Мі-24ВП з'явився у кадрі.

Особливість цього гелікоптера полягає в одному з його елементів озброєння — наявність рухомої гарматної установки НППУ-24 із двоствольною авіаційною гарматою ГШ-23Л, боєзапас складає 460 пострілів, темп ведення вогню — 3500 пострілів на хвилину.

Також за деякими даними Мі-24ВП відрізняється здатністю застосовувати ракети "повітря-повітря" Р-60М для захисту від повітряних цілей на малих дальностях.

Серійне виробництво Мі-24ВП стартувало лише в 1989 році. Цифри по орієнтовному обсягу виробництва машин цієї модифікації відрізняються залежно від джерела — до 170 одиниць за одними оцінками, та лише 20-30 вертольотів Мі-24ВП за іншими оцінками, — зазначили у матеріалі. Поширити

Швидше за все, таке фото від пресслужби бригади було зроблено ще до лютого 2022 року, адже гелікоптери такої модифікації для ЗСУ в межах допомоги від союзників не передавались.

Що відомо про використання авіації

Раніше генеральний директор Turkish Aerospace Industries (TAI) Темел Котіл заявив, що турецький винищувач кращий за американський F-35.

Цей літак кращий, ніж F-35. F-35 несе 6 тонн, цей несе 10 тонн боєприпасів. У нього два двигуни порівняно з одним двигуном F-35. Наявність двох двигунів означає більшу потужність, а радари "бачать" на більшу відстань, — запевнив він. Поширити

Котіл додав, що Туреччина планує до 2028 року поставити своїм Повітряним силам 20 таких винищувачів, а в період з 2030 по 2033 рік — їхня кількість буде ще більшою.

Також стало відомо, що на Донбасі було збито російський штурмовий літак Су-25.