Украинские летчики показали в строю редкий Ми-24ВП

16 отдельная бригада армейской авиации "Броды" опубликовала на своей странице в Facebook сообщение со фотографией, на которой можно увидеть процесс подготовки одного из "бортов" к боевому вылету. Особенность этой публикации в том, что на фотографии изображен ударный вертолет в варианте Ми-24ВП, который достаточно редок для украинских войск. Также он впервые с начала полномасштабной войны фигурирует на официальном фото.

Что известно об использовании редкого Ми-24ВП

По словам журналистов, пока неизвестно, когда и где была сделана эта фотография, однако уже достаточно того, что редкий Ми-24ВП появился в кадре.

Особенность этого вертолета заключается в одном из его элементов вооружения — наличие подвижной пушечной установки НППУ-24 с двухствольным авиационным орудием ГШ-23Л, боезапас составляет 460 выстрелов, темп ведения огня — 3500 выстрелов в минуту.

Также по некоторым данным Ми-24ВП отличается способностью применять ракеты "воздух-воздух" Р-60М для защиты от воздушных целей на малых дальностях.

Серийное производство Ми-24ВП стартовало только в 1989 году. Цифры по ориентировочному объему производства машин этой модификации отличаются в зависимости от источника — до 170 единиц по одним оценкам и только 20-30 вертолетов Ми-24ВП по другим оценкам, отметили в материале. Поделиться

Скорее всего, такое фото от прессслужбы бригады было сделано еще до февраля 2022 года, ведь вертолеты такой модификации для ВСУ в рамках помощи от союзников не передавались.

Что известно об использовании авиации

Ранее генеральный директор Turkish Aerospace Industries (TAI) Темел Котел заявил, что турецкий истребитель лучше американского F-35.

Этот самолет лучше, чем F-35. F-35 несет 6 тонн, это несет 10 тонн боеприпасов. У него два двигателя по сравнению с одним двигателем F-35. Наличие двух двигателей означает большую мощность, а радары "видят" на большее расстояние, заверил он. Поделиться

Котел добавил, что Турция планирует к 2028 году поставить своим Воздушным силам 20 таких истребителей, а в период с 2030 по 2033 год их количество будет еще больше.

Также стало известно, что на Донбассе был сбит российский штурмовой самолет Су-25.