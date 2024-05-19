Украинские летчики показали в строю редкий Ми-24ВП

16 отдельная бригада армейской авиации "Броды" опубликовала на своей странице в Facebook сообщение со фотографией, на которой можно увидеть процесс подготовки одного из "бортов" к боевому вылету. Особенность этой публикации в том, что на фотографии изображен ударный вертолет в варианте Ми-24ВП, который достаточно редок для украинских войск. Также он впервые с начала полномасштабной войны фигурирует на официальном фото.
Что известно об использовании редкого Ми-24ВП
По словам журналистов, пока неизвестно, когда и где была сделана эта фотография, однако уже достаточно того, что редкий Ми-24ВП появился в кадре.
Особенность этого вертолета заключается в одном из его элементов вооружения — наличие подвижной пушечной установки НППУ-24 с двухствольным авиационным орудием ГШ-23Л, боезапас составляет 460 выстрелов, темп ведения огня — 3500 выстрелов в минуту.
Также по некоторым данным Ми-24ВП отличается способностью применять ракеты "воздух-воздух" Р-60М для защиты от воздушных целей на малых дальностях.
Скорее всего, такое фото от прессслужбы бригады было сделано еще до февраля 2022 года, ведь вертолеты такой модификации для ВСУ в рамках помощи от союзников не передавались.
Что известно об использовании авиации
Ранее генеральный директор Turkish Aerospace Industries (TAI) Темел Котел заявил, что турецкий истребитель лучше американского F-35.
Котел добавил, что Турция планирует к 2028 году поставить своим Воздушным силам 20 таких истребителей, а в период с 2030 по 2033 год их количество будет еще больше.
Также стало известно, что на Донбассе был сбит российский штурмовой самолет Су-25.
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