Украинский пилот Миг-29 в бою уничтожил российский шахед — видео

Российская армия почти каждую ночь атакует территории Украины ударными дронами типа "Шахед". Им дает отпор украинская авиация.
Главные тезисы
- Украинский пилот Миг-29 демонстрирует высокую боевую готовность, успешно уничтожая российские ударные дроны, направленные на территорию Украины.
- Yellowtail — опытный летчик бригады тактической авиации, который готов защищать родную землю от вражеских ударов с воздуха по боевому приказу.
Пилот Миг-29 уничтожил в бою шахед РФ
На видео показана ночная боевая работа летчика Yellowtail с борта истребителя МиГ-29.
В частности — уничтожение вражеского ударного дрона типа "Шахед" во время отражения российского массированного авиационного удара по инфраструктуре Украины.
Как рассказали в Воздушных силах, Yellowtail — летчик бригады тактической авиации Воздушное командование "Запад".
Следует отметить, что для отражения вражеских ракетно-авиационных ударов по Украине привлекаются все силы и средства воздушного командования: зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы и при необходимости истребительная авиация.
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