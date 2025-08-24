Путин неожиданно пошел на уступки в День Независимости Украины

24 августа стало известно, что российский диктатор Владимир Путин, мол, больше не настаивает, чтобы русский язык признали государственным в Украине в рамках мирного процесса по завершению войны.
Главные тезисы
- Путин неожиданно отказался от одного из своих требований по завершению войны.
- Однако Кремль придумал другие циничные условия.
Путин внезапно ослабил свои требования
О неожиданном изменении позиции официальной Москвы заявил скандальный глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров.
По словам последнего, Кремль больше "не требует" от Украины предоставления русскому языку статуса государственного в рамках мирного соглашения.
Об этом Лавров сообщил, отвечая на вопросы российского пропагандиста о том, что президент Украины Владимир Зеленский не будет признавать русский в рамках мирных переговоров.
Что важно понимать, во время переговоров на Аляске с президентом США Дональдом Трампом Путин потребовал передать России весь Донбасс и обязать Украину сделать русский язык официальным.
Диктатор цинично врал, что после этого согласится на заморозку остальной линии фронта и гарантии безопасности для Украины.
