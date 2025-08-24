Путин неожиданно пошел на уступки в День Независимости Украины
Путин неожиданно пошел на уступки в День Независимости Украины

Путин внезапно ослабил свои требования
Источник:  online.ua

24 августа стало известно, что российский диктатор Владимир Путин, мол, больше не настаивает, чтобы русский язык признали государственным в Украине в рамках мирного процесса по завершению войны.

Главные тезисы

  • Путин неожиданно отказался от одного из своих требований по завершению войны.
  • Однако Кремль придумал другие циничные условия.

Путин внезапно ослабил свои требования

О неожиданном изменении позиции официальной Москвы заявил скандальный глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров.

По словам последнего, Кремль больше "не требует" от Украины предоставления русскому языку статуса государственного в рамках мирного соглашения.

Об этом Лавров сообщил, отвечая на вопросы российского пропагандиста о том, что президент Украины Владимир Зеленский не будет признавать русский в рамках мирных переговоров.

Нет, он сказал, что не будет государственного русского языка, но вообще на этом никто особо не настаивает. Первый шаг, который не зависит ни от каких-либо желаний Зеленского, ни от кого-либо еще, это отмена всех законов, грубо нарушая уставы ООН, запретившие русский язык и каноническую украинскую православную церковь.

Сергей Лавров

Сергей Лавров

Глава МИД РФ

Что важно понимать, во время переговоров на Аляске с президентом США Дональдом Трампом Путин потребовал передать России весь Донбасс и обязать Украину сделать русский язык официальным.

Диктатор цинично врал, что после этого согласится на заморозку остальной линии фронта и гарантии безопасности для Украины.

