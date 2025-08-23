Гарантии безопасности для Украины. Зеленский анонсировал важный прорыв

23 августа глава государства Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов Диком Схоофом. По словам президента, наработки гарантий безопасности для Украины будут готовы в ближайшие дни.
Главные тезисы
- По словам Зеленского, сейчас есть реальный шанс на завершение войны.
- С этой целью президент будет добиваться встречи с диктатором Путиным.
Союзники Украины активно работают над гарантиями безопасности
Как отметил глава государства, главной темой новых переговоров была дипломатическая работа с партнерами и встречи в Вашингтоне.
Владимир Зеленский четко дал понять, что сейчас есть реальный шанс закончить эту войну.
По убеждению украинского лидера, крайне важно давление, способное изменить позицию Кремля.
Владимир Зеленский четко дал понять, что будет добиваться встречи на высшем уровне с диктатором Путиным.
В центре внимания украинского лидера и премьера Нидерландов также находились совместные проекты, в том числе инвестиции в украинское оборонное производство.
