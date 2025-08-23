Гарантии безопасности для Украины. Зеленский анонсировал важный прорыв

23 августа глава государства Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов Диком Схоофом. По словам президента, наработки гарантий безопасности для Украины будут готовы в ближайшие дни.

Союзники Украины активно работают над гарантиями безопасности

Как отметил глава государства, главной темой новых переговоров была дипломатическая работа с партнерами и встречи в Вашингтоне.

Владимир Зеленский четко дал понять, что сейчас есть реальный шанс закончить эту войну.

Украина готова к конструктивным шагам, которые могут приблизить реальный мир. Впрочем, Россия не демонстрирует никаких намерений к миру со своей стороны и продолжает обстрелы наших городов. Мы все равно расцениваем все сигналы, которые звучат из Москвы в эти дни. Владимир Зеленский Президент Украины

По убеждению украинского лидера, крайне важно давление, способное изменить позицию Кремля.

Владимир Зеленский четко дал понять, что будет добиваться встречи на высшем уровне с диктатором Путиным.

Обсудили гарантии безопасности. Сейчас команды Украины, США, европейских партнеров работают над их архитектурой. Все наработки будут готовы в ближайшие дни. Говорили о том, как Нидерланды могут увеличить свою вовлеченность в этот процесс и помочь с обеспечением безопасности. Поделиться

В центре внимания украинского лидера и премьера Нидерландов также находились совместные проекты, в том числе инвестиции в украинское оборонное производство.