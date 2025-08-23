Китай хочет отправить миротворцев в Украину

Согласно данным издания Welt am Sonntag, Китай готов принять участие в миссии по развертыванию миротворческого контингента в Украине. Такое решение официального Пекина спровоцировало неоднозначную реакцию лидеров Европы.

Китай снова шокировал Европу

По словам европейских инсайдеров, в китайских властных кругах подтвердили, что готовы ввести свои войска в Украину.

Однако указано, что КНР настроена это сделать, "если миротворческие войска будут развернуты на основе мандата Организации Объединенных Наций".

Это решение официального Пекина спровоцировало бурную реакцию в Брюсселе.

Власти ЕС отдают себе отчет, что в целом поддержка стран Глобального Юга может способствовать продвижению самой идеи миротворческого контингента в Украине.

Однако есть и другая сторона медали: существует высокая вероятность того, что Китай будет в Украине и займет пророссийскую позицию вместо нейтральной в случае конфликта.

Другой аргумент заключается в том, что большинство стран ЕС по разным причинам предпочитают не предоставлять потенциальным миротворцам мандат на уровне ООН, — рассказывают анонимные источники. Поделиться

К слову, российский диктатор Владимир Путин уже предлагал президенту США Дональду Трампу рассмотреть Китай как одно из государств, которое могло бы предоставить гарантии безопасности для Украины.