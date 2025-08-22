"Я очень злой". Трамп разозлился на Украину после жалоб Орбана
"Я очень злой". Трамп разозлился на Украину после жалоб Орбана

Трамп
Источник:  online.ua

Глава венгерского правительства Виктор Орбан неожиданно для всех направил письмо президенту США Дональду Трампу, чтобы пожаловаться на удары Украины по нефтепроводу "Дружба", которым Россия поставляет нефть в Венгрию и Словакию.

  • Орбан продолжает цинично очернять Украину.
  • Трамп заявил о своей злости, однако не пообещал никакой реакции на последние события.

Как Трамп отреагировал на письмо от Орбана

Издание Magyar Nemzet опубликовало копию письма и ответ президента США на него.

Орбан написал в своем послании, что российский трубопровод поставляет нефть в Венгрию и Словакию — две страны, не имеющие другого способа импортировать нефть.

Однако он забыл упомянуть о том, что атаки Украины никак не мешают этому процессу.

Венгрия поддерживает Украину бензином и электроэнергией, а в ответ они бомбят инфраструктуру, которая нас снабжает. Это очень недружественный жест! Я желаю президенту Трампа успехов в его стремлении к миру, — сказано в письме Виктора Орбана.

Дональд Трамп якобы ответил на это:

Виктор, мне не нравится то, что я слышу — я очень злой из-за этого. Передай Словакии, что ты мой друг.

К слову, утром 22 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто в третий раз заявил об атаке на нефтепровод "Дружба", в результате чего поставки российской нефти в его страну снова остановлены.

