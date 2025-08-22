"Я очень злой". Трамп разозлился на Украину после жалоб Орбана

Глава венгерского правительства Виктор Орбан неожиданно для всех направил письмо президенту США Дональду Трампу, чтобы пожаловаться на удары Украины по нефтепроводу "Дружба", которым Россия поставляет нефть в Венгрию и Словакию.
Главные тезисы
- Орбан продолжает цинично очернять Украину.
- Трамп заявил о своей злости, однако не пообещал никакой реакции на последние события.
Как Трамп отреагировал на письмо от Орбана
Издание Magyar Nemzet опубликовало копию письма и ответ президента США на него.
Орбан написал в своем послании, что российский трубопровод поставляет нефть в Венгрию и Словакию — две страны, не имеющие другого способа импортировать нефть.
Однако он забыл упомянуть о том, что атаки Украины никак не мешают этому процессу.
Дональд Трамп якобы ответил на это:
К слову, утром 22 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто в третий раз заявил об атаке на нефтепровод "Дружба", в результате чего поставки российской нефти в его страну снова остановлены.
