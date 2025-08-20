"Я суеверный". Туск бьет тревогу из-за предложения Орбана для Украины

Венгерский лидер Виктор Орбан предложил провести встречу украинского лидера Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште. Однако эта идея возмутила премьер-министра Польши Дональда Туска: он уже объяснил свою позицию.
Главные тезисы
- Предложение Виктора Орбана спровоцировало волну возмущения.
- Путин предлагал Зеленскому встречу в Москве, однако тот отказался.
Туск против встречи Зеленского и Путина в Будапеште
Недавно стало известно, что Белый дом активно рассматривает именно Венгрию как возможное место проведения саммита Зеленского и Путина.
По мнению Дональда Туска, проведение переговоров в столице Венгрии будет исторической иронией.
Некоторые СМИ утверждали, что российский диктатор предложил встретиться с президентом Украины в Москве, однако тот отказался.
На фоне последних событий глава крупнейшей оппозиционной партии Венгрии "Тиса" Петер Мадяр обратился к Виктору Орбану с призывом организовать встречу лидеров Украины и России в Будапеште.
Отдельно он обратил внимание, что венгерский премьер не участвовал в переговорах европейских лидеров с Дональдом Трампом в Белом доме.
