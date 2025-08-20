"Я суеверный". Туск бьет тревогу из-за предложения Орбана для Украины
Категория
Политика
Дата публикации

"Я суеверный". Туск бьет тревогу из-за предложения Орбана для Украины

Туск
Читати українською
Источник:  online.ua

Венгерский лидер Виктор Орбан предложил провести встречу украинского лидера Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште. Однако эта идея возмутила премьер-министра Польши Дональда Туска: он уже объяснил свою позицию.

Главные тезисы

  • Предложение Виктора Орбана спровоцировало волну возмущения.
  • Путин предлагал Зеленскому встречу в Москве, однако тот отказался.

Туск против встречи Зеленского и Путина в Будапеште

Будапешт? Не все могут это помнить, но в 1994 году Украина уже получила гарантию территориальной целостности от США, России и Великобритании. В Будапеште. Возможно, я суеверен, но на этот раз я бы попытался найти другое место.

Дональд Туск

Дональд Туск

Премьер-министр Польши

Недавно стало известно, что Белый дом активно рассматривает именно Венгрию как возможное место проведения саммита Зеленского и Путина.

По мнению Дональда Туска, проведение переговоров в столице Венгрии будет исторической иронией.

Некоторые СМИ утверждали, что российский диктатор предложил встретиться с президентом Украины в Москве, однако тот отказался.

На фоне последних событий глава крупнейшей оппозиционной партии Венгрии "Тиса" Петер Мадяр обратился к Виктору Орбану с призывом организовать встречу лидеров Украины и России в Будапеште.

Отдельно он обратил внимание, что венгерский премьер не участвовал в переговорах европейских лидеров с Дональдом Трампом в Белом доме.

Вчера за столом очень не хватало одного "борца за мир". Но ведь он как раз в отпуске. Или его просто не пригласили… — иронично отметил оппозиционер.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Швейцария обратилась к Путину с предложением после решения Трампа
Швейцария готова принять саммит Зеленского и Путина
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Британия введет свои войска в Украину, но есть одно "но"
Какой поддержки ждать от Британии
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Между Францией и Израилем вспыхнул громкий публичный конфликт
Макрон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?