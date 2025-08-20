"Я суеверный". Туск бьет тревогу из-за предложения Орбана для Украины

Венгерский лидер Виктор Орбан предложил провести встречу украинского лидера Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште. Однако эта идея возмутила премьер-министра Польши Дональда Туска: он уже объяснил свою позицию.

Туск против встречи Зеленского и Путина в Будапеште

Будапешт? Не все могут это помнить, но в 1994 году Украина уже получила гарантию территориальной целостности от США, России и Великобритании. В Будапеште. Возможно, я суеверен, но на этот раз я бы попытался найти другое место. Дональд Туск Премьер-министр Польши

Недавно стало известно, что Белый дом активно рассматривает именно Венгрию как возможное место проведения саммита Зеленского и Путина.

По мнению Дональда Туска, проведение переговоров в столице Венгрии будет исторической иронией.

Некоторые СМИ утверждали, что российский диктатор предложил встретиться с президентом Украины в Москве, однако тот отказался.

На фоне последних событий глава крупнейшей оппозиционной партии Венгрии "Тиса" Петер Мадяр обратился к Виктору Орбану с призывом организовать встречу лидеров Украины и России в Будапеште.

Отдельно он обратил внимание, что венгерский премьер не участвовал в переговорах европейских лидеров с Дональдом Трампом в Белом доме.