"Я забобонний". Туск б'є на сполох через пропозицію Орбана для України

Угорський лідер Віктор Орбан запропонував провести зустріч українського лідера Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна у Будапешті. Однак ця ідея обурила прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска: він уже пояснив свою позицію.

Туск проти зустрічі Зеленського та Путіна в Будапешті

Будапешт? Не всі можуть це пам'ятати, але в 1994 році Україна вже отримала гарантії територіальної цілісності від США, Росії та Великої Британії. У Будапешті. Можливо, я забобонний, але цього разу я б спробував знайти інше місце. Дональд Туск Прем'єр-міністр Польщі

Нещодавно стало відомо, що Білий дім активно розглядає саме Угорщину як можливе місце проведення саміту Зеленського й Путіна.

На переконання Дональда Туска, проведення переговорів в столиці Угорщини буде історичною іронією.

Деякі медіа стверджували, що російський диктатор запропонував зустрітись із президентом України у Москві, однак той відмовився.

На тлі останніх подій очільник найбільшої опозиційної партії Угорщини "Тиса" Петер Мадяр звернувся до Віктора Орбана із закликом організувати зустріч лідерів України та Росії в Будапешті.

Окремо він звернув увагу, що угорський премʼєр не брав участі в переговорах європейських лідерів з Дональдом Трампом у Білому домі.