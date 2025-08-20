"Я забобонний". Туск б'є на сполох через пропозицію Орбана для України
Категорія
Політика
Дата публікації

"Я забобонний". Туск б'є на сполох через пропозицію Орбана для України

Туск
Джерело:  online.ua

Угорський лідер Віктор Орбан запропонував провести зустріч українського лідера Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна у Будапешті. Однак ця ідея обурила прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска: він уже пояснив свою позицію.

Головні тези:

  • Пропозиція Віктора Орбана спровокувала хвилю обурення.
  • Путін пропонував Зеленському зустрічі у Москві, однак той відмовився. 

Туск проти зустрічі Зеленського та Путіна в Будапешті

Будапешт? Не всі можуть це пам'ятати, але в 1994 році Україна вже отримала гарантії територіальної цілісності від США, Росії та Великої Британії. У Будапешті. Можливо, я забобонний, але цього разу я б спробував знайти інше місце.

Дональд Туск

Дональд Туск

Прем'єр-міністр Польщі

Нещодавно стало відомо, що Білий дім активно розглядає саме Угорщину як можливе місце проведення саміту Зеленського й Путіна.

На переконання Дональда Туска, проведення переговорів в столиці Угорщини буде історичною іронією.

Деякі медіа стверджували, що російський диктатор запропонував зустрітись із президентом України у Москві, однак той відмовився.

На тлі останніх подій очільник найбільшої опозиційної партії Угорщини "Тиса" Петер Мадяр звернувся до Віктора Орбана із закликом організувати зустріч лідерів України та Росії в Будапешті.

Окремо він звернув увагу, що угорський премʼєр не брав участі в переговорах європейських лідерів з Дональдом Трампом у Білому домі.

Учора за столом дуже бракувало одного "борця за мир". Але ж він саме у відпустці. Або його просто не запросили..., — іронічно зазначив опозиціонер.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Швейцарія звернулася до Путіна з пропозицією після рішення Трампа
Ігнаціо Кассіс
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Британія введе свої війська в Україну, але є "але"
армія Британії
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Між Францією та Ізраїлем спалахнув гучний публічний конфлікт
Макрон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?