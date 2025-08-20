"Я забобонний". Туск б'є на сполох через пропозицію Орбана для України

Угорський лідер Віктор Орбан запропонував провести зустріч українського лідера Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна у Будапешті. Однак ця ідея обурила прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска: він уже пояснив свою позицію.
Головні тези:
- Пропозиція Віктора Орбана спровокувала хвилю обурення.
- Путін пропонував Зеленському зустрічі у Москві, однак той відмовився.
Туск проти зустрічі Зеленського та Путіна в Будапешті
Нещодавно стало відомо, що Білий дім активно розглядає саме Угорщину як можливе місце проведення саміту Зеленського й Путіна.
На переконання Дональда Туска, проведення переговорів в столиці Угорщини буде історичною іронією.
Деякі медіа стверджували, що російський диктатор запропонував зустрітись із президентом України у Москві, однак той відмовився.
На тлі останніх подій очільник найбільшої опозиційної партії Угорщини "Тиса" Петер Мадяр звернувся до Віктора Орбана із закликом організувати зустріч лідерів України та Росії в Будапешті.
Окремо він звернув увагу, що угорський премʼєр не брав участі в переговорах європейських лідерів з Дональдом Трампом у Білому домі.
