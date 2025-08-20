Британія введе свої війська в Україну, але є "але"

Як вдалося дізнатися виданню The Guardian, очільник британських збройних сил Тоні Радакін незабаром сповістить США про те, що Велика Британія готова відправити війська для захисту неба і моря України, однак не на лінію зіткнення з Росією.
Головні тези:
- Велика Британія пропонує допомогу в матеріально-технічному забезпеченні і навчанні в українських збройних силах.
- Плановане розгортання до 30 тисяч військовослужбовців було скорочене через опозицію деяких європейських країн.
Якої підтримки очікувати від Британії
Уже 20 серпня глава Генштабу Британії долучиться до важливих переговорів у Міноборони США.
Ключова мета цієї зустрічі — врешті з'ясувати, що саме 30 різних країн готові зробити у межах гарантій безпеки для України.
Згідно з даними інсайдерів, Радакін оголосить своїм колегам, що Лондон надасть солдатів для допомоги в матеріально-технічному забезпеченні та навчанні, однак не розмістить їх поблизу Росії.
Наразі офіційний Лондон надихає той факт, що Європа отримала позитивний сигнал від Трампа щодо гарантій безпеки для України.
Що важливо розуміти, саме це стало поштовхом для великої активності.
