Як вдалося дізнатися виданню The Guardian, очільник британських збройних сил Тоні Радакін незабаром сповістить США про те, що Велика Британія готова відправити війська для захисту неба і моря України, однак не на лінію зіткнення з Росією.

Якої підтримки очікувати від Британії

Уже 20 серпня глава Генштабу Британії долучиться до важливих переговорів у Міноборони США.

Ключова мета цієї зустрічі — врешті з'ясувати, що саме 30 різних країн готові зробити у межах гарантій безпеки для України.

Згідно з даними інсайдерів, Радакін оголосить своїм колегам, що Лондон надасть солдатів для допомоги в матеріально-технічному забезпеченні та навчанні, однак не розмістить їх поблизу Росії.

Офіційні особи говорили про розгортання до 30 тисяч військовослужбовців для захисту українських об'єктів, але ця кількість була зменшена на тлі опозиції з боку деяких європейських країн. Поширити

Наразі офіційний Лондон надихає той факт, що Європа отримала позитивний сигнал від Трампа щодо гарантій безпеки для України.

Що важливо розуміти, саме це стало поштовхом для великої активності.