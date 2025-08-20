Британия введет свои войска в Украину, но есть одно "но"

Как удалось узнать изданию The Guardian, глава британских вооруженных сил Тони Радакин вскоре известит США о том, что Великобритания готова отправить войска для защиты неба и моря Украины, однако не на линию столкновения с Россией.
Главные тезисы
- Великобритания предлагает помощь в материально-техническом обеспечении и обучении в украинских вооруженных силах.
- Планируемое развертывание до 30 тысяч военнослужащих было сокращено из-за оппозиции некоторых европейских стран.
Какой поддержки ждать от Британии
Уже 20 августа глава Генштаба Британии присоединится к важным переговорам в Минобороны США.
Ключевая цель этой встречи — наконец-то выяснить, что именно 30 разных стран готовы сделать в рамках гарантий безопасности для Украины.
Согласно данным инсайдеров, Радакин объявит своим коллегам, что Лондон предоставит солдат для помощи в материально-техническом обеспечении и обучении, однако не разместит их вблизи России.
Сейчас официальный Лондон вдохновляет тот факт, что Европа получила положительный сигнал от Трампа относительно гарантий безопасности для Украины.
Что важно понимать, именно это послужило толчком для большой активности.
