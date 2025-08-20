Гарантия безопасности для Украины. Сколько союзников готовы ввести войска

Инсайдеры Bloomberg утверждают, что по состоянию на 18 августа около 10 стран готовы отправить свои войска в Украину в рамках гарантий безопасности. Согласно последним данным, иностранные солдаты будут учить украинских воинов подальше от линии фронта, когда боевые действия завершатся.
Главные тезисы
- Решительным толчком для европейских союзников стала позиция Трампа.
- Последний заявил, что США готовы предоставить Украине авиационную поддержку в рамках потенциального мирного соглашения с Россией.
Что известно о планах союзников Украины
По словам анонимных источников, полноценный пакет гарантий безопасности для Украины будет разработан в ближайшие дни.
В первую очередь речь идет о введении европейских войск в рамках потенциального мирного соглашения.
18 августа президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что Штаты присоединятся к гарантиям безопасности.
На этом фоне лидеры Европы намерены использовать предложение главы Белого дома и поставить Киев в более сильную позицию в преддверии возможной встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Как утверждают инсайдеры, недавняя встреча европейских чиновников была посвящена плану введения британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения. Детально обсуждалось их количество, а также позиции военнослужащих.
Также известно, что в новом раунде переговоров по гарантиям безопасности примут участие главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе, а также руководители оборонных ведомств стран-членов Альянса.
