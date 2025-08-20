Гарантия безопасности для Украины. Сколько союзников готовы ввести войска
Категория
Политика
Дата публикации

Гарантия безопасности для Украины. Сколько союзников готовы ввести войска

Что известно о планах союзников Украины
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Инсайдеры Bloomberg утверждают, что по состоянию на 18 августа около 10 стран готовы отправить свои войска в Украину в рамках гарантий безопасности. Согласно последним данным, иностранные солдаты будут учить украинских воинов подальше от линии фронта, когда боевые действия завершатся.

Главные тезисы

  • Решительным толчком для европейских союзников стала позиция Трампа.
  • Последний заявил, что США готовы предоставить Украине авиационную поддержку в рамках потенциального мирного соглашения с Россией.

Что известно о планах союзников Украины

По словам анонимных источников, полноценный пакет гарантий безопасности для Украины будет разработан в ближайшие дни.

В первую очередь речь идет о введении европейских войск в рамках потенциального мирного соглашения.

18 августа президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что Штаты присоединятся к гарантиям безопасности.

На этом фоне лидеры Европы намерены использовать предложение главы Белого дома и поставить Киев в более сильную позицию в преддверии возможной встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Как утверждают инсайдеры, недавняя встреча европейских чиновников была посвящена плану введения британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения. Детально обсуждалось их количество, а также позиции военнослужащих.

Около 10 стран были бы готовы отправить войска в пострадавшую от войны страну, сказали они на условиях анонимности, — сообщают журналисты.

Также известно, что в новом раунде переговоров по гарантиям безопасности примут участие главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе, а также руководители оборонных ведомств стран-членов Альянса.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Встреча Трампа, Зеленского и Путина — какую дату выбрал президент США
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Мы готовы". Трамп принял долгожданное решение касательно Украины
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп устроил разборки с Орбаном из-за Украины — что произошло
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?