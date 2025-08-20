Гарантия безопасности для Украины. Сколько союзников готовы ввести войска

Инсайдеры Bloomberg утверждают, что по состоянию на 18 августа около 10 стран готовы отправить свои войска в Украину в рамках гарантий безопасности. Согласно последним данным, иностранные солдаты будут учить украинских воинов подальше от линии фронта, когда боевые действия завершатся.

Что известно о планах союзников Украины

По словам анонимных источников, полноценный пакет гарантий безопасности для Украины будет разработан в ближайшие дни.

В первую очередь речь идет о введении европейских войск в рамках потенциального мирного соглашения.

18 августа президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что Штаты присоединятся к гарантиям безопасности.

На этом фоне лидеры Европы намерены использовать предложение главы Белого дома и поставить Киев в более сильную позицию в преддверии возможной встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Как утверждают инсайдеры, недавняя встреча европейских чиновников была посвящена плану введения британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения. Детально обсуждалось их количество, а также позиции военнослужащих.

Около 10 стран были бы готовы отправить войска в пострадавшую от войны страну, сказали они на условиях анонимности, — сообщают журналисты. Поделиться

Также известно, что в новом раунде переговоров по гарантиям безопасности примут участие главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе, а также руководители оборонных ведомств стран-членов Альянса.