Гарантії безпеки для України. Скільки союзників готові ввести війська

Інсайдери Bloomberg стверджують, що станом на 18 серпня близько 10 країн готові відправити свої війська в Україну для гарантій безпеки. Згідно з останніми даними, іноземні солдати будуть навчати українських воїнів подалі від лінії фронту, коли бойові дії завершаться.

Що відомо про плани союзників України

За словами анонімних джерел, повноцінний пакет гарантій безпеки для України буде розроблений протягом найближчих днів.

Насамперед йдеться про введення європейських військ у межах потенційної мирної угоди.

18 серпня президент США Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що Штати приєднаються до гарантій безпеки.

На цьому тлі лідери Європи мають намір використати пропозицію очільника Білого дому і поставити Київ у сильнішу позицію напередодні можливої зустрічі президентів Володимира Путіна і Володимира Зеленського.

Як стверджують інсайдери, нещодавня зустріч європейських чиновників була присвячена плану введення британських і французьких військ в Україну в межах мирної угоди. Детально обговорювалася їхня кількість, а також позиції військовослужбовців.

Близько 10 країн були б готові відправити війська в постраждалу від війни країну, сказали вони на умовах анонімності, — повідомляють журналісти. Поширити

Також відомо, що у новому раунді перемовин щодо гарантій безпеки візьмуть участь головнокомандувач збройних сил НАТО в Європі, а також керівники оборонних відомств країн-членів Альянсу.