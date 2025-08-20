Гарантії безпеки для України. Скільки союзників готові ввести війська
Категорія
Політика
Дата публікації

Гарантії безпеки для України. Скільки союзників готові ввести війська

Що відомо про плани союзників України
Джерело:  Bloomberg

Інсайдери Bloomberg стверджують, що станом на 18 серпня близько 10 країн готові відправити свої війська в Україну для гарантій безпеки. Згідно з останніми даними, іноземні солдати будуть навчати українських воїнів подалі від лінії фронту, коли бойові дії завершаться.

Головні тези:

  • Рішучим поштовхом для європейських союзників України стала позиція Трампа.
  • Останній заявив, що США готові надати Україні авіаційну підтримку в межах потенційної мирної угоди з Росією.

Що відомо про плани союзників України

За словами анонімних джерел, повноцінний пакет гарантій безпеки для України буде розроблений протягом найближчих днів.

Насамперед йдеться про введення європейських військ у межах потенційної мирної угоди.

18 серпня президент США Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що Штати приєднаються до гарантій безпеки.

На цьому тлі лідери Європи мають намір використати пропозицію очільника Білого дому і поставити Київ у сильнішу позицію напередодні можливої зустрічі президентів Володимира Путіна і Володимира Зеленського.

Як стверджують інсайдери, нещодавня зустріч європейських чиновників була присвячена плану введення британських і французьких військ в Україну в межах мирної угоди. Детально обговорювалася їхня кількість, а також позиції військовослужбовців.

Близько 10 країн були б готові відправити війська в постраждалу від війни країну, сказали вони на умовах анонімності, — повідомляють журналісти.

Також відомо, що у новому раунді перемовин щодо гарантій безпеки візьмуть участь головнокомандувач збройних сил НАТО в Європі, а також керівники оборонних відомств країн-членів Альянсу.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна — яку дату обрав президент США
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Ми готові". Трамп ухвалив довгоочікуване рішення щодо України
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп влаштував розбірки з Орбаном через Україну — що сталося
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?