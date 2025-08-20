Між Францією та Ізраїлем спалахнув гучний публічний конфлікт

Прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу накинувся зі звинуваченнями на французького лідера Емманюеля Макрона, мовляв, через “розпалювання антисемітизму”, оскільки останній вирішив визнати Палестинську державу.

Що відомо про конфлікт Франції та Ізраїля

Журналісти отримали у своє розпорядження листа Нетаньягу, який той надіслав офіційному Парижу.

Лідер Ізраїля поскаржився на “антисемітські інциденти”, що сталися у Франції за останні місяці.

Він намагається пов'язати їх з політикою Макрона щодо Палестини:

Ваш заклик до створення палестинської держави підливає оливи у вогонь антисемітизму… Це не дипломатія, це умиротворення. Воно винагороджує терор ХАМАС, посилює відмову ХАМАС звільнити заручників, підбадьорює тих, хто погрожує французьким євреям, і заохочує ненависть до євреїв, яка зараз переслідує ваші вулиці. Беньямін Нетаньягу Прем'єр-міністр Ізраїля

Реагуючи на ці звинувачення, Офіс Макрона назвав їх помилковим, підлим та таким, що не залишиться без відповіді.

Окрім того, відомо, що президент Франції має намір відповісти Нетаньягу поштою.

Офіційний Париж вказує на зусилля Макрона, спрямовані на викорінення антисемітизму у країні.