Між Францією та Ізраїлем спалахнув гучний публічний конфлікт
Категорія
Світ
Дата публікації

Між Францією та Ізраїлем спалахнув гучний публічний конфлікт

Макрон
Джерело:  Politico

Прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу накинувся зі звинуваченнями на французького лідера Емманюеля Макрона, мовляв, через “розпалювання антисемітизму”, оскільки останній вирішив визнати Палестинську державу.

Головні тези:

  • Лідер Ізраїлю намагається пов'язати антисемітські інциденти у Франції з політикою Макрона.
  • Офіс Макрона назвав звинувачення Нетаньягу помилковими та підлими, обіцяє відповідь.

Що відомо про конфлікт Франції та Ізраїля

Журналісти отримали у своє розпорядження листа Нетаньягу, який той надіслав офіційному Парижу.

Лідер Ізраїля поскаржився на “антисемітські інциденти”, що сталися у Франції за останні місяці.

Він намагається пов'язати їх з політикою Макрона щодо Палестини:

Ваш заклик до створення палестинської держави підливає оливи у вогонь антисемітизму… Це не дипломатія, це умиротворення. Воно винагороджує терор ХАМАС, посилює відмову ХАМАС звільнити заручників, підбадьорює тих, хто погрожує французьким євреям, і заохочує ненависть до євреїв, яка зараз переслідує ваші вулиці.

Беньямін Нетаньягу

Беньямін Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїля

Реагуючи на ці звинувачення, Офіс Макрона назвав їх помилковим, підлим та таким, що не залишиться без відповіді.

Окрім того, відомо, що президент Франції має намір відповісти Нетаньягу поштою.

Офіційний Париж вказує на зусилля Макрона, спрямовані на викорінення антисемітизму у країні.

[Франція] захищає і завжди буде захищати своїх співвітчизників єврейської віри… Вона вимагає серйозності і відповідальності, а не плутанини і маніпуляцій.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Макрон жорстко відреагував на переговори Трампа та Путіна
Макрон
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Макрон запропонував місце для зустріч Зеленського й Путіна
Макрон і Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Як змусити Путіна піти на поступки щодо України — пояснення Макрона
Макрон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?