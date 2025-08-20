Между Францией и Израилем вспыхнул громкий публичный конфликт

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху набросился с обвинениями на французского лидера Эмманюэля Макрона из-за "разжигания антисемитизма", поскольку последний решил признать Палестинское государство.
Что известно о конфликте Франции и Израиля
Журналисты получили в свое распоряжение письмо Нетаньяху, которое тот прислал официальному Парижу.
Лидер Израиля пожаловался на "антисемитские инциденты", произошедшие во Франции за последние месяцы.
Он пытается связать их с политикой Макрона по отношению к Палестине:
Реагируя на эти обвинения, Офис Макрона назвал их ошибочными, подлыми и не такими, которые не останутся без ответа.
Кроме того, известно, что президент Франции намерен ответить Нетаньяху по почте.
Официальный Париж указывает на усилия Макрона, направленные на искоренение антисемитизма в стране.
