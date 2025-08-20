Между Францией и Израилем вспыхнул громкий публичный конфликт
Между Францией и Израилем вспыхнул громкий публичный конфликт

Источник:  Politico

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху набросился с обвинениями на французского лидера Эмманюэля Макрона из-за "разжигания антисемитизма", поскольку последний решил признать Палестинское государство.

Главные тезисы

  • Лидер Израиля пытается связать антисемитские инциденты во Франции с политикой Макрона.
  • Офис Макрона назвал обвинения Нетаньяху ошибочными и подлыми, обещает ответ.

Что известно о конфликте Франции и Израиля

Журналисты получили в свое распоряжение письмо Нетаньяху, которое тот прислал официальному Парижу.

Лидер Израиля пожаловался на "антисемитские инциденты", произошедшие во Франции за последние месяцы.

Он пытается связать их с политикой Макрона по отношению к Палестине:

Ваш призыв к созданию палестинского государства подливает масла в огонь антисемитизма… Это не дипломатия, это умиротворение. Оно вознаграждает террор ХАМАС, усиливает отказ ХАМАС освободить заложников, ободряет тех, кто угрожает французским евреям, и поощряет ненависть к евреям, которая сейчас преследует ваши улицы.

Беньямин Нетаньяху

Реагируя на эти обвинения, Офис Макрона назвал их ошибочными, подлыми и не такими, которые не останутся без ответа.

Кроме того, известно, что президент Франции намерен ответить Нетаньяху по почте.

Официальный Париж указывает на усилия Макрона, направленные на искоренение антисемитизма в стране.

[Франция] защищает и всегда будет защищать своих соотечественников еврейской веры… Она требует серьезности и ответственности, а не путаницы и манипуляций.

