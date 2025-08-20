Между Францией и Израилем вспыхнул громкий публичный конфликт

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху набросился с обвинениями на французского лидера Эмманюэля Макрона из-за "разжигания антисемитизма", поскольку последний решил признать Палестинское государство.

Что известно о конфликте Франции и Израиля

Журналисты получили в свое распоряжение письмо Нетаньяху, которое тот прислал официальному Парижу.

Лидер Израиля пожаловался на "антисемитские инциденты", произошедшие во Франции за последние месяцы.

Он пытается связать их с политикой Макрона по отношению к Палестине:

Ваш призыв к созданию палестинского государства подливает масла в огонь антисемитизма… Это не дипломатия, это умиротворение. Оно вознаграждает террор ХАМАС, усиливает отказ ХАМАС освободить заложников, ободряет тех, кто угрожает французским евреям, и поощряет ненависть к евреям, которая сейчас преследует ваши улицы. Беньямин Нетаньяху Премьер-министр Израиля

Реагируя на эти обвинения, Офис Макрона назвал их ошибочными, подлыми и не такими, которые не останутся без ответа.

Кроме того, известно, что президент Франции намерен ответить Нетаньяху по почте.

Официальный Париж указывает на усилия Макрона, направленные на искоренение антисемитизма в стране.