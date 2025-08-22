Команда Орбана паникует после атаки Украины на российский нефтепровод "Дружба"

Шеф венгерской дипломатии Петер Сийярто в третий раз заявил об атаке на нефтепровод "Дружба". По его словам, поставки российской нефти в Венгрию снова заблокированы. Что важно понимать, жалобы главы МИД прозвучали после новой успешной атаки украинских воинов.

Нефтепровод "Дружба" снова не работает

Как отмечает Сийярто, ночью 22 августа команда лидера страны Виктора Орбана получила известие о том, что нефтепровод "Дружба" на российско-белорусской границе "уже третий раз за короткое время подвергся нападению".

Поставки нефти в Венгрию снова остановлены! Это очередное нападение на энергетическую безопасность нашей страны. Это очередная попытка втянуть нас в войну, — цинично жалуется глава МИД. Поделиться

Он также бесстыдно пообещал, что официальный Будапешт не прекратит "всеми силами поддерживать мирные усилия и защищать национальные интересы".

Как уже упоминалось ранее, в ночь на 18 августа подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины вместе с другими силами обороны поразили нефтеперекачивающую станцию "Никольское" в Тамбовской области России.

На фоне последних событий шеф венгерской дипломатии намекнул на возможное прекращение поставок электроэнергии из Венгрии в Украину, несмотря на то, что такие поставки осуществляются на коммерческих началах.

С заявлением на этот счет выступила Европейская комиссия. Она обратила внимание на то, что украинская атака на нефтепровод "Дружба" не влияет на поставки нефти в Венгрию и Словакию.

Вечером 19 августа Сийярто заявил о возобновлении поставок российской нефти в его страну по трубопроводу "Дружба".