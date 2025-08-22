Команда Орбана паникует после атаки Украины на российский нефтепровод "Дружба"
Команда Орбана паникует после атаки Украины на российский нефтепровод "Дружба"

Шеф венгерской дипломатии Петер Сийярто в третий раз заявил об атаке на нефтепровод "Дружба". По его словам, поставки российской нефти в Венгрию снова заблокированы. Что важно понимать, жалобы главы МИД прозвучали после новой успешной атаки украинских воинов.

  • Власти Венгрии пугают свой народ выдумкой о том, что ее пытаются втянуть в войну.
  • Украинские атаки на нефтепровод "Дружба" не влияют на поставки нефти в Венгрию и Словакию.

Нефтепровод "Дружба" снова не работает

Как отмечает Сийярто, ночью 22 августа команда лидера страны Виктора Орбана получила известие о том, что нефтепровод "Дружба" на российско-белорусской границе "уже третий раз за короткое время подвергся нападению".

Поставки нефти в Венгрию снова остановлены! Это очередное нападение на энергетическую безопасность нашей страны. Это очередная попытка втянуть нас в войну, — цинично жалуется глава МИД.

Он также бесстыдно пообещал, что официальный Будапешт не прекратит "всеми силами поддерживать мирные усилия и защищать национальные интересы".

Как уже упоминалось ранее, в ночь на 18 августа подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины вместе с другими силами обороны поразили нефтеперекачивающую станцию "Никольское" в Тамбовской области России.

На фоне последних событий шеф венгерской дипломатии намекнул на возможное прекращение поставок электроэнергии из Венгрии в Украину, несмотря на то, что такие поставки осуществляются на коммерческих началах.

С заявлением на этот счет выступила Европейская комиссия. Она обратила внимание на то, что украинская атака на нефтепровод "Дружба" не влияет на поставки нефти в Венгрию и Словакию.

Вечером 19 августа Сийярто заявил о возобновлении поставок российской нефти в его страну по трубопроводу "Дружба".

Ночью 21 августа 14-го полк Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины вновь успешно атаковал нефтеперекачивающую станцию "Дружба" в городе Унеча Брянской области России.

