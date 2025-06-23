Словакия и Венгрия заблокировали 18-й пакет санкций ЕС против России

Венгрия и Словакия решили не поддерживать план Европейского Союза по 18-му пакету санкций против России.
Главные тезисы
- Словакия и Венгрия не поддерживают 18-й пакет санкций ЕС против России из-за своих энергетических интересов.
- Обе страны продолжают покупать российский газ и нефть, что является основной причиной отказа от санкций.
- Министры иностранных дел Венгрии и премьер-министр Словакии подчеркнули необходимость поиска альтернатив перед введением санкций.
Словакия и Венгрия не поддержали новый пакет санкций против РФ
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Венгрия и Словакия поддерживают тёплые отношения с Москвой и продолжают покупать российский газ и нефть.
Еврокомиссия 10 июня предложила новый пакет санкций против России за ее вторжение в Украину. Пакет нацелен на доходы Москвы от энергоносителей, банки и военную промышленность.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия не поддержит пакет санкций, если Европейская комиссия не найдет решения ситуации, с которой Словакия столкнется, если блок постепенно откажется от импорта российских энергоносителей.
Для одобрения предложений по санкциям требуется единодушие в блоке.
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