Словакия и Венгрия заблокировали 18-й пакет санкций ЕС против России

Венгрия и Словакия решили не поддерживать план Европейского Союза по 18-му пакету санкций против России.

Словакия и Венгрия не поддержали новый пакет санкций против РФ

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Мы сделали это, потому что Европейский Союз... хочет запретить государствам-членам, включая Венгрию и Словакию, покупать дешевый российский природный газ и дешевую российскую нефть, как они делали раньше. Петер Сийярто Министр иностранных дел Венгрии

Венгрия и Словакия поддерживают тёплые отношения с Москвой и продолжают покупать российский газ и нефть.

Еврокомиссия 10 июня предложила новый пакет санкций против России за ее вторжение в Украину. Пакет нацелен на доходы Москвы от энергоносителей, банки и военную промышленность.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия не поддержит пакет санкций, если Европейская комиссия не найдет решения ситуации, с которой Словакия столкнется, если блок постепенно откажется от импорта российских энергоносителей.

Для одобрения предложений по санкциям требуется единодушие в блоке.