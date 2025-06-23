Словакия и Венгрия заблокировали 18-й пакет санкций ЕС против России
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Политика
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Словакия и Венгрия заблокировали 18-й пакет санкций ЕС против России

Сиярто
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Источник:  Reuters

Венгрия и Словакия решили не поддерживать план Европейского Союза по 18-му пакету санкций против России.

Главные тезисы

  • Словакия и Венгрия не поддерживают 18-й пакет санкций ЕС против России из-за своих энергетических интересов.
  • Обе страны продолжают покупать российский газ и нефть, что является основной причиной отказа от санкций.
  • Министры иностранных дел Венгрии и премьер-министр Словакии подчеркнули необходимость поиска альтернатив перед введением санкций.

Словакия и Венгрия не поддержали новый пакет санкций против РФ

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Мы сделали это, потому что Европейский Союз... хочет запретить государствам-членам, включая Венгрию и Словакию, покупать дешевый российский природный газ и дешевую российскую нефть, как они делали раньше.

Петер Сийярто

Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии

Венгрия и Словакия поддерживают тёплые отношения с Москвой и продолжают покупать российский газ и нефть.

Еврокомиссия 10 июня предложила новый пакет санкций против России за ее вторжение в Украину. Пакет нацелен на доходы Москвы от энергоносителей, банки и военную промышленность.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия не поддержит пакет санкций, если Европейская комиссия не найдет решения ситуации, с которой Словакия столкнется, если блок постепенно откажется от импорта российских энергоносителей.

Для одобрения предложений по санкциям требуется единодушие в блоке.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС снять с повестки дня вопрос о запрете на поставку российских энергоносителей из-за ожидаемого роста цен на энергоносители после бомбардировок Ирана США.

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